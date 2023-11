¿Los perros necesitan suéter en temporada de frío? Checa esto

MÉXICO.- Llegó la época favorita de muchos, Navidad, pero con ello también la temporada invernal, esa en la que desciende la temperatura y nos tenemos que abrigar más, incluso a nuestras mascotas, por eso te compartimos si es malo o no ponerle suéter a tu perro.

En la actualidad existen muchos “doglovers” por ahí, cuidando, mimando, comprando cientos de correos, ropita, juguetes, la mejores camas e incluso comida especial para sus canes, pero si hablamos de abrigarlos cuando hace frío ¿Qué tan bueno es?

De acuerdo con el Dr. Jack Stephens de Pets Best Insurance, cualquier tipo de perro no necesita que lo tapes con un suéter, pues su pelaje, les ayuda a mantenerse calientes en esta época, aunque también dependerá de la raza, el tamaño y el propio pelo.

¿Qué perros no necesitan suéter?

Como bien mencionamos, existen ciertos tipos de raza que son capaces de mantener una temperatura caliente por su pelo. Entre los que destacan lo siguientes

– Husky

– Pomeranian

– San Bernardo

– Chow chow

– Alaskan Malamute

Si a los perritos mencionados los abrigas, podrías provocar que se sobrecalienten, lo cual puede hacerles sentir incomodidad e incluso arriesgarlos a que sufran un golpe de calor, así es que evítalo, si tienes a uno de los mencionados en casa.

Ahora, si tienes a otro tipo de perro o simplemente quieres ponerle un suéter para tomarle una foto o quizá una ‘selfie’ instagrameable, no es malo, si lo haces por un momento. Lo único que te recomendamos es comprarle uno de su talla, que no lo lastime, le pique o mucho menos que no lo deje respirar. Te invitamos a conocer más tips y mantenerte informado en nuestra sección de mascotas.

