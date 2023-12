Abandonan perros en laguna y los exponen a ataques

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el presente año, la Dirección de Protección Animal ha tenido conocimiento de más de 10 casos de perros abandonados, en terrenos de la laguna del Carpintero, lo que los expone a ser atacados por cocodrilos.

Los dueños amarran a sus mascotas en ese sitio para después retirarse, sin importarles lo que ocurra con el animal.

Ángel Morales, titular de la dependencia, dijo que en un solo mes 4 canes fueron dejados en ese sitio pese al grave riesgo que corren.

Lo anterior sucede a pesar de que puede ser sancionado con una multa de hasta 7 mil 261 pesos quien sea sorprendido abandonando a un animal en la vía pública o terrenos baldíos.

“La verdad no creo que ni piensen en qué le va a pasar al animal si lo dejan abandonado, la verdad es desesperante el ver como la gente que hace eso no entiende, no razona”, indicó. “Ponlo en adopción, acude con nosotros, mandanos fotos, las compartimos para buscarle un hogar al animal, hay muchas asociaciones incluso desde hace años que colaboran y hacen la labor de dar en adopción animales, tomando en cuenta que todo pudiese ser la comisión de un delito porque el animal queda expuesto tanto físicamente como de salud”, explicó.

En la zona norte del municipio es en donde más se presenta el abandono de canes en terrenos baldíos, en azoteas y en casas abandonadas o en renta.

Por Benigno Solís/La Razón