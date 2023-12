Sergio Corona reaparece con tanque de oxígeno a sus 95 años

Sergio Corona preocupó a sus miles de fanáticos después de que reapareciera en un importante evento usando tanque de oxígeno. Este año el primer actor ha presentado algunas recaídas en su salud, así que para dejar atrás las especulaciones, el titular de “Como dice el dicho” rompió el silencio y habló sobre los motivos que lo obligaron a llevar este cilindro que lo ayuda a respirar.

La noche de este martes 5 de diciembre, se realizó la entrega de premios “México en tus manos”, a la cual asistió el primer actor, de 95 años, quien llamó la atención por aparecer apoyándose de un tanque de oxígeno para respirar. El histrión se acercó para hablar con la prensa, no sólo de su estado de salud, sino también de la pérdida de su compañera Queta Lavat, quien murió el 4 de diciembre.

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Corona?

En una transmitida en “Sale el Sol”, el actor descartó que esté delicado de salud, pues aunque tiene un tanque de oxígeno, está en óptimas condiciones. Mencionó que cuando está grabando “Como dice el dicho” no lo utiliza esta herramienta para respirar, por lo que dejó ver que está bien, sin embargo, está vez lo llevó al evento para “aprovechar el tiempo”.

“Tuve algo extraño que me sucedió. Malamente publicó no se quien, que me había dando un infarto. No tuve ningún infarto. Me pusieron esto de oxigeno. Estoy grabando allá sin oxígeno y sin nada; aquí lo traigo porque tengo que aprovechar el tiempo que pueda”, dijo el también humorista, que a pesar de su edad aún sigue trabajando en la televisión mexicana, por lo que se ha convertido en uno de los actores más queridos.

Sergio Corona lamenta la pérdida de Queta Lavat

Durante la conversación, Sergio Corona también se dejó ver muy afectado por la muerte de la primera actriz Queta Lavat. El histrión recordó que la celebridad del Cine de Oro, fue uno de los primeros personajes en aparecer en “Como dice el dicho”, ya que interpretó a su esposa, la cual falleció en la historia. Asimismo, dio un mensaje para el hijo de la protagonista de películas, Pablo Carrillo, pero no pudo contener el llanto.

“Pablo Carrillo, mi más sentido pésame. Y aprovecho este momento con ustedes para mandarle, mi pésame, mi tristeza, mi dolor, por la pérdida de Queta”, dijo Corona con la voz entre cortada y sin evitar las lágrimas que brotaron de sus ojos, por lo que tuvo que tomar un tiempo para retomar la conversación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO