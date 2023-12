“Rezaba para que no se enojara”: Kate del Castillo hizo escenas con Keiko

Kate del Castillo comenzó su carrera en México al hacer telenovelas y muchos recuerdan “Azul” producción en la que trabajó Kate del Castillo y realizó varias escenas al lado de Keiko, la orca que fue muy famosa durante la década de los 90´s y principios de los 2000’s en México.

En entrevista con Yordi Rosado, Kate del Castillo recordó cuando realizó dicha telenovela y tuvo que hacer varias escenas al lado de Keiko, algo que en un principio le dio miedo.

“Yo entré porque la actriz que estaba ahí le dio miedo a la mera hora, me hablaron y me dijeron: ‘¿le entras al quite? ¿sabes bucear?’ y claro, ves que mientes, todos mentimos porque tenemos hambre de trabajar”.

La actriz recordó cuando le enseñaron a ponerse el equipo para bucear y la primera vez que tuvo que meterse al tanque en el que se encontraba Keiko.

“El primer día que me pusieron el tanque, me metieron con Kaiko y no es lo mismo verla desde arriba a estar en su territorio y que está encabron… porque estaba en un tanque de este tamaño (pequeño. Yo me acuerdo que rezaba que no se enojara. Es de las experiencias más hermosas porque hice todos los ejercicios que hacían las entrenadoras, me subí arriba de Keiko”.

Finalmente, Kate del Castillo compartió que fue testigo cuando sacaron a Keiko del parque en el que estaba para llevarla a Estados Unidos, en donde la orca fue liberada.

La muerte de Keiko fue el 12 de diciembre del 2003 y fue enterrada en la bahía de Taknes.

“Me fui con Keiko a Oregón que fue donde la soltaron y después murió. Venían de todas partes del mundo para ver cómo iban a transportar a la orca asesina. Me acuerdo que la bañaron en vaselina y la sacaron del estanque con unas grúas, lloraba Keiko, es un llanto muy particular”.