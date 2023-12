Captan a Poncho De Nigris y Adal Ramones discutiendo en el aeropuerto

Poncho De Nigris y Adal Ramones fueron captados cuando tendrían una fuerte discusión afuera del aeropuerto de Monterrey. Nuevo León, ambos artistas se reencontraron luego de varios años de no verse y de caer en una guerra de declaraciones ante los medios de comunicación.

El tenso momento fue captado supuestamente por un automovilista que pasaba, en la grabación se ve como el exintegrante de La Casa de los Famosos sale del aeropuerto y se acerca a Adal Ramones para confrontarlo, e incluso le alza la mano mientras el exconductor de “Otro Rollo” se queda sorprendido de verlo.

Poncho De Nigris y Adal Ramones manotean en pleno aeropuerto: VIDEO

Ambos intercambian declaraciones y comienzan a manotear, incluso se ve como Adal le recarga la mano en el pecho a el influencer y este molesto se la avienta, ambos siguen manoteando, se ven muy enérgicos y nada sonrientes, incluso ambos se señalan con la mano directamente y se acercan.

Poncho Denigris habla de Adal ramones hermanas pic.twitter.com/uhxvvkueSr — la oreja (@LaOreja_TV) December 13, 2023

La grabación fue difundida en redes sociales por diversas cuentas, algunos creen que se trataría de algo planeado debido a que Poncho De Nigris subió una historia previa donde afirma haber visto en el aeropuerto a Adal Ramones y se esconde. Algunos cibernautas creen que podría ser planeado debido a que la grabación inicia desde que el también cantante llega a enfrentar a Adal.

Después subiría otra historia donde explicó lo que sucedió y relató que le pidió que le dijera en la cara todo lo que ha dicho de él, cuando participó en el reality de “La Casa de los Famosos” dijo que el conductor regio siempre lo trató muy mal. Pero en su video les dijo a los fans que si se le puso “picudillo” pero que ya no están para restar sino para sumar, que ya pasaron muchos años de sus diferencias.

“Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él… empezamos a platicar y me dijo: ‘no, ya pasó mucho tiempo’. Y le dije: ‘no te hagas pen…, lo único que quiero es que me lo digas en la cara’”, aseveró Poncho De Nigris.

Dijo que le daba mucha risa por dentro “le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un trancazo” pero la verdad ya no estamos para esos shows, le pegué al celular de la gente de él para que ya no me grabaran.

Me sentí ridículo porque ya estamos grande y buena onda el vato, “cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo”, comentó que después el periodista se subió a su carro y “todo tranqui”. Nada más quería que supiera que me cagó pero recalcó “estamos para sumar” dejando claro que las diferencias quedaron en el pasado

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO