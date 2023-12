Congreso de EU aprueba investigación sobre posible destitución de Biden

En Estados Unidos el Congreso aprobó la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en el extranjero, una iniciativa que el presidente calificó de “artimaña política infundada”.

Este procedimiento no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Biden busca ser reelegido.

Los conservadores, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes desde enero, acusan al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania.

Joe Biden mintió repetidamente al pueblo estadounidense”, acusó el jefe del comité de investigación de la Cámara de Representantes, James Comer.

MAGA Republicans want you to know that this Biden impeachment inquiry is SO important that they’re about to vote and then leave DC for 3 weeks. They are gonna vote and run away, out of town.

The only evidence they’ve uncovered is that Joe Biden is the father of Hunter Biden. pic.twitter.com/YnO8k048jR

— Congressman Jared Moskowitz (@RepMoskowitz) December 13, 2023