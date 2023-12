Las presiones del 24

Los planes cambian, las circunstancias siempre se imponen.

En un principio, la idea del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA era mantener a todos los miembros de su gabinete hasta el final de sexenio.

Sin embargo, se puede modificar, por ejemplo, un movimiento contemplado, pero que no esperaban fuera este año, fue la llegada de DÁMASO LEONARDO ANAYA a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Eso obligó a la salida de DÁMASO de la Secretaria de Desarrollo Rural, fue una decisión de altura por parte de AMÉRICO.

Ahora vienen otros movimientos por la política, la efervescencia del 2024 se encuentra en pleno ascenso, donde el gobernador AMÉRICO ya reveló que serán tres movimientos en su gabinete.

Desde luego, ya está anunciada la salida de OLGA SOSA de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social quien es la favorita de Palacio para ser la candidata al Senado por Morena.

Sin embargo, para las otras dos posiciones filtran los nombres de ADRIANA LOZANO, quien dejaría la Secretaria de Finanzas para buscar la alcaldía de Matamoros.

Aquí vemos como las circunstancias que se viven en la frontera son las que empujan su candidatura, más que sus propios deseos, pues el ring se encuentra contaminado por los desacuerdos evidentes entre los grupos políticos.

El favorito del grupo político dominante sólo tiene un candidato, pero aceptarían la postulación de ADRIANA. Las circunstancias la llevarían a Matamoros.

Otro movimiento sería el de VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS, quien dejaría la Secretaria de Bienestar Social para ocupar la candidatura a la alcaldía de San Fernando, más como una salida digna que una garantía de triunfo.

La Secretaria de Bienestar Social es una de las más criticadas en cuanto a trabajo, por lo que algunas de sus funciones fueron subsanadas por otras dependencias, como la entrega de tinacos que fue absorbida por la Secretaria de Obras Públicas.

En un principio, la idea del líder moral de Morena, era aceptar los resultados de la encuesta al Senado, sin embargo, las circunstancias cambiaron desde el momento que se anunció la candidatura del PAN para MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sea o no sea la candidata, desde el momento que su nombre se nombró entre los aspirantes paso a perjudicar a su hermano JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pues de entrada sería antiético y antimoral que dos hermanos fueran contrincantes en la lucha por el Senado por distintos partidos.

Muchos piensan que JR GÓMEZ fue candidato al Senado en la elección extraordinaria solamente por el empuje de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, pero en realidad sí ganó la encuesta y si obtuvo el visto bueno del gobernador AMÉRICO.

En esta elección ordinaria, JR GÓMEZ aún ganando la encuesta, quizá no sea el candidato por el espectro de la ambición de su cuñado, el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

CABEZA DE VACA es tan ambicioso que expondrá a su esposa MARIANA en una elección que perderá, cosechará el odio hacía su esposo, quien todavía perjudica a los hermanos GÓMEZ.

MARIANA sufrirá, desde el DIF Tamaulipas se cometieron desvíos económicos, los cuales son investigados desde hace tiempo, sin que tenga nada que ver con sus planes. Una cosa es un peculado y otra una candidatura. El respeto se pierde cuando llega la política.

El líder Moral de Morena aceptará los resultados de las encuestas, claro, siempre y cuando ganen sus propuestas o al menos candidatos que no son incómodos. Las presiones del 24 ya se perciben.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com