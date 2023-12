Reducen las cifras de desaparecidos y surgen protestas

La cifra oficial de desaparecidos en Tamaulipas se reduciría con la llamada “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada”, aun que la Secretaría de Gobernación no detalló sobre el impacto de estas jornadas en las estadísticas estatales.

El pasado 14 de diciembre, el gobierno federal aseguró que localizó a 16 mil 681 personas que estaban reportadas como desaparecidas en todo el país. Esto representa el 15% de los más de 110 mil casos que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo a lo informado, de esa cantidad 3 mil 945 estaban en sus casas, 4 mil 134 tenían in forme de defunción, 8 mil 405 tenían informe de autoridad local y 197 se encontraban en centros penitenciarios. Informaron además que hay indicios “importantes de localización” de 17 mil 843 personas.

Esto quiere decir que son 34 mil 524 personas que el censo considera como localizadas o ubica das, es decir 31% del total de reportes de desaparición que actualmente existen.

Según el censo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar a la persona (24%), 36 mil registros con identidad pero sin indicios para realizar acciones de búsqueda (32%).

Por lo tanto, considera que solo 12 mil 377 (11%) registros confirman la desaparición de la persona.

El censo según lo informado, se realizó con la siguiente metodología: se integraron bases de datos y se confrontaron con los registros administrativos, con lo que se organizaron jornadas de búsqueda individualizada y se formalizaron las localizaciones. En este proceso, se identificó el nombre, fecha de nacimiento, edad, CURP y fecha de ausencia de la persona reportada, lo que se contrasto con registros de programas sociales, trámites y servicios (licencias, pagos de impuestos, etc.), empresas (tiendas, bancos, etc.) y vivencias (defunciones, matrimonios, CURP, etc.). La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que se consultaron más de 895 millones de registros, entre los que se encuentran los de Covid-19, el RENAPO, el PUB, el IMSS y otros. Aseguró se realizó una “búsqueda masiva casa por casa” en las 32 entidades federativas en posibles domicilios asociados a las personas, así como llamadas telefónicas.

Estos resultados no fueron bien recibidos por los colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos, quienes cuestionaron la metodología e insistieron en que recurrirán a la justicia para evitar que esto afecte el proceso de búsqueda. “Es una violación a derechos humanos no pue den reducir la cifra así y luego dejar como un porcentaje de las personas no hay prueba de vida. Estamos muy inconformes, y no confiamos en es tos datos”, advirtió Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo. La activista de Reynosa denunció que esta búsqueda “no se está haciendo adecuadamente, ni por las personas capacitadas para hacerlo”.

Además aseguró que ninguno de los familiares que integran la red, fue consultado ni visitado para realizar el censo: “De las 339 familias que integramos la unión de colectivos no hubo ninguna visita”. Por ello, invitó a las personas a que se amparen, “porque si llega a resultar que esa persona que se está protegiendo con un amparo, ya ahí también procede una reparación del daño”.

Dijo que en su caso ya un juez concedió la me dida cautelar para que no sea modificado, ni alterado el registro nacional en el caso de su hermano desaparecido.

La nueva metodología anunciada por el Gobierno Federal, aunada al cambio en la Comisión Nacional de Búsqueda ha puesto en alerta a los colectivos Tamaulipas, donde hay registro de más de 12 mil personas desaparecidas, sin que se conozca a detalle la nueva cifra resultante del censo.

Quiroa tramitó primero el 20 de noviembre, un amparo (1951/2023) a nombre del colectivo “Diez de Marzo” asociación civil, ante la posible designación de Reyes Sahagún.

Este amparo es para proteger los derechos de mas de 110 mil personas desaparecidas y sus familiares ante la designación y los procesos que se desprendan como el censo. Esta designación se concretó pese a que la ley General de Desaparición Forzada señala como requisito que su titular haya trabajado en esta materia, el menos en los dos años previos a su nombramiento.

Y es que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún se desempeñaba desde el 2021 como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, actividad completamente alejada del tema de desaparecidos.

El proceso de designación también fue seña lado desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables”, rezó parte del mensaje publicado en X. “Alentamos a que este proceso no impacte aún más y se abran espacios de escucha y participación y, con base en el diálogo, el intercambio y una actitud abierta y profesional, se construya confianza, se eviten regresiones y se profundicen los avances”, deseó en otra parte del mensaje el Alto Comisionado.

El segundo amparo tramitado en línea en el Poder Judicial de la Federación, incluyó a 33 colectivos de búsqueda de desaparecidos de todo el país, mismo que fue recibido el 21 de noviembre pasado. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que participa a través de la Fiscalía especializada en la investiga ción de los delitos de desaparición forzada de per sonas con la Comisión Estatal de Búsqueda, en la entidad hay 33 colectivos registrados.

POR PERLA RESÉNDEZ