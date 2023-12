Sol entra en su erupción más potente en 6 años; desencadenaría tormentas geomagnéticas

La Tierra se verá pronto afectada por la mayor erupción solar de los últimos seis años, que podría provocar cortes masivos de electricidad.

Una enorme llamarada de clase X, la mayor de la que es capaz el Sol, estalló el jueves por la tarde, y el bombardeo de radiación ya ha provocado apagones de radio temporales en toda Sudamérica.

Sin embargo, el peligro no ha terminado, ya que la Oficina Meteorológica predice que la Tierra será golpeada por una enorme tormenta solar a partir del 17 de diciembre.

Por suerte, la erupción no estaba orientada directamente hacia la Tierra, por lo que es probable que sólo recibamos un golpe parcial.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2023