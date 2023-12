Yuri se enoja por fallas técnicas en concierto y abandona el escenario

Yuri nuevamente está en medio del escándalo y esta vez es por bajarse del escenario durante un concierto y mientras cantaba “Detrás de mi ventana”, una de las canciones más famosas de su repertorio, la acción de la originaria de Veracruz no fue del agrado de varios de sus fanáticos quienes ahora la tachan de prepotente y no hacer las cosas bien tras enojarse con su equipo de músicos.

El motivo del enojo fue porque la celebridad no aguantó más un estruendoso ruido y después de gritarle a las personas a su alrededor decidió bajarse del escenario muy enojada, según se aprecia en un video en TikTok que subió @olguinyoni. En los comentarios los usuarios de las redes sociales empezaron a despotricar en contra de la cantante y agregaban que no debió irse de esa manera.

“Ayúdenme con ese ruido por favor”, fue lo primero que dijo Yuri a su ingeniero de audio, pero al no recibir una solución pidió que pararan todo con una evidente cara de enojo, esto despertó la incertidumbre de los presentes, pues muchas personas no entendieron porque se ausentaba tan rápido del escenario y justo cuando cantó esa pieza.

¿Yuri se va del escenario?

Entre algunas de las preguntas de los internautas la que más se repetía es en donde preguntaban si había regresado a terminar con su compromiso en el recital, a lo que algunos de los que estuvieron esa noche en el evento confirmaron que retomó su desplegado de canciones más tranquila y con el profesionalismo que la caracteriza.

“Yuri la menos”, expresan en redes sociales

Hay que destacar que esta no es la primera vez que Yuri hace enojar a la audiencia, pues a lo largo de su carrera ha estado envuelta en varios escándalos debido a su cambio de religión y a su falta de empatía con la comunidad LGBTQ+, razón por la que la audiencia no pierde oportunidad de gritar o escribir “Yuri la menos”, expresión utilizada para mencionar que algo no es de su agrado.