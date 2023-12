Captura de camarón baja y afecta a despicadoras

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Despicadoras de camarón están cerrando mal el año ya que a la larga veda que sufrieron, ahora les afecta una baja en la captura del crustáceo.

Aureliana Nuñez, dirigente de trabajadoras, comentó que sí hay camarón en aguas del Golfo de México pero no como en años anteriores.

Señaló que fueron 5 meses de veda a los que se sumó la falta de apoyos para quienes laboran despicando camarón.

“Alargaron más y más la veda, las autoridades federales no se qué piensan, la corrida no ha sido ahorita un auge, sí hay camarón pero no como años anteriores, sí estamos en un momento de desesperación”, destacó.

Estimó que la captura disminuyó un 30 por ciento.

“No he hablado con ningún armador pero uno se da cuenta a qué hora salen las compañeras y a qué hora salían el año pasado, andan caminando, salen de un lado y se van a otro, no es lo mismo, no están ganando lo que ganan en una corrida”, mencionó.

Las trabajadoras se han visto obligadas a efectuar otras actividades para llevar más dinero a sus hogares.

“Las muchachas van a vender ropa en los rodantes, venden postres, tamales, de todo”, aseguró.

