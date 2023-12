Arranca venta y aplicación de vacuna Pfizer contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque se había anunciado que iniciaría la venta de la vacuna contra el Covid de Pfizer en tres cadenas farmacéuticas, en municipios como Ixtapaluca en ninguna lo hubo, mientras que en Nezahualcóyotl solo Farmacias del Ahorro la tuvo a la venta e hizo su aplicación.

El biológico en Nezahualcóyotl en la farmacia del ahorro está a la venta en 845 pesos, sin ningún tipo de requerimiento médico y puede ser llevada para que algún médico pueda aplicarla.

En otras donde cuentan con consultorio médico, se aplica la misma en el lugar, sin que haya ningún requerimiento y solo me emite un certificado de que fue aplicada y se informa que será a criterio del médico si requiere un refuerzo, aunque al 100 por ciento de los entrevistados no les indicaron que requirieran una segunda dosis

“El costo de la vacuna es de 845 pesos y nada más, no me dieron ninguna prevención aquí de ni nada, nada más la aplicaron me pidieron mis datos y ya. Espero que si me proteja porque el precio de la vacuna si es elevado, pues me imagino que la mayoría de la población es dífícil que la podamos pagar o ahorrar para una vacuna que en si el gobierno debería de estarla poniendo de forma gratuita”, apuntó Imelda, vecina de Nezahualcóyotl.

Se ha informado que son pocas las dosis que se han traído, pero los habitantes buscan contar con el fármaco pese al precio al sentir que ello los protegerá de la nueva variante Pirola

“Venimos a vacunarnos para la vacuna del Covid, solamente pasar a la farmacia pagarla y que la apliquen en el consultorio. En cuestión de salud más seguros, la verdad el frío si viene con ganas y nuevas sepas y si me siento segura y protegida… nos cobran casi mil pesos por una vacuna que tenemos derecho de tenerla no gratis porque nos están quitando nuestros impuestos día con día, no es justo”, apuntó María de los Angeles Romo, Vecina de Nezahualcóyotl.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR