Claudia, sin candados

La presencia de Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad Victoria concentraría a lo más granado del morenismo tamaulipeco, pero, este día es laboral y la ley prohíbe a los funcionarios públicos, de los tres niveles, acudir a eventos político-electorales en horas de trabajo.

Así que la precandidata presidencial de la coalición morena-PT-PVEM tendría oportunidad de convivir con las bases sorteando los ‘candados’ que le pudieran poner sus representantes de circunscripción y estatal, así como la dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (morena) en Tamaulipas para enterarla, directamente, de algunos desacuerdos interpartidistas sobre el método y la forma para seleccionar candidatos a cargos de elección.

El encuentro está programado a las 11:00 horas en ‘El Patinadero’ que se ubica sobre la avenida Alberto Carrera Torres –a un costado del estadio Marte R. Gómez–, hasta donde llegarían contingentes de todo el estado de manera ‘espontánea’ –¿usted lo cree?–, aunque igual arribarían ‘cartuchos quemados’ queriendo sorprender a la abanderada.

Entre ellos, Maki Esther Ortiz Domínguez y Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal; y/o legisladores a quienes la legalidad no les impide su asistencia por estar en receso, como serían los casos de José Ramón Gómez Leal (a) ‘JR’, María Guadalupe Covarrubias Cervantes; Erasmo González Robledo, Olga Juliana Elizondo Guerra, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Blanca Araceli Narro Panameño, Elva Agustina Vigil Hernández; además todos los diputados locales que no forman parte de la Comisión Permanente, pero en cambio buscan la reelección o brincar a otras posiciones de representación popular en el estado.

Antaño era regla que quien se moviera no saldría en la foto, según una frase ‘célebre’ (acuñada por el entonces dirigente del corporativismo obrero Fidel Velázquez Sánchez), pero, esta vez, quienes codician permanecer en el poder o retomarlo por distintas vías, lo que más procuran es un retrato al lado de la precandidata.

Regularmente lo obtienen porque ella se deja querer.

Pero de ahí a que logren su propósito, hay un mar de diferencia.

Primero porque Claudia no se deja sorprender ni admite improvisación en su equipo de trabajo; luego, porque suele consultar información sobre el comportamiento, cualidades y lealtades de cada individuo que se la acerca; y por la consulta pragmática que sostiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de bajarle instrucciones al dirigente partidista para su aplicación.

Ella estará en la capital tamaulipeca cumpliendo su recorrido, para dar a conocer su oferta de cara a la militancia o simpatizantes de morena, pero de ahí a que emita recomendaciones para imponer candidatos, convencido estoy que no lo hará por respeto al gobernador Américo Villarreal Anaya, al considerarlo su mejor aliado en el estado.

Así que los ‘oportunistas’ que estarán hoy, en los eventos a celebrarse en Ciudad Victoria y, horas después, en la Plaza Gobernadores, de Ciudad Madero, se quedarán con ‘un palmo de narices’.



Priistas oportunistas

No creo que el grupito de priistas resentidos que ayer inventaron la ‘Alianza Progresista’ a favor de Claudia Sheinbaum Pardo abonen a su crecimiento; y sí, en cambio, considero que le harían daño porque, según observo están dispuestos a diputarle posiciones a los morenistas de pura cepa ya iniciada la campaña formal.

Al anunciar la fundación de este corporativo, Alejandro Murat Hinojosa, Eruviel Ávila Villegas y Adrián Rubalcava Suárez, dijeron que actúan como simples ciudadanos y no como militantes del tricolor,

Obviamente nadie les cree.

Nadie con tres dedos de frente, porque sus debilidades son conocidas ampliamente en Oaxaca, el Estado de México y la alcaldía de Cuajimalpa, donde otrora encabezaron regímenes priistas que, en el fondo, semejaban más a cacicazgos políticos que a posiciones de servicio público.

Sin embargo, tampoco creo que sean los últimos priistas oportunistas que buscan subirse a un tren en el que nunca creyeron y, hasta eso, sin haber comprado boleto.



García Harfuch, ¿huyó?

Hasta en tanto no dé la cara para desmentir, o confirmar, que salió del país de manera ‘apresurada’ por las amenazas en su contra, el ex aspirante a la candidatura de morena a la jefatura de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, seguirá dando mucho de qué hablar.

A ver, ¿cómo está eso de que se fue de vacaciones cuando su jefa, la precandidata presidencial de morena, más lo necesita en sus recorridos de convencimiento a la militancia guinda y simpatizantes, siendo él una pieza clave en su proyecto?

Dice el viejo dicho y dice bien: piensa mal y acertarás.



Cicuta

Carlos Víctor Peña Ortiz empieza a sufrir los estragos de la rebeldía de su madre, Maki Esther Ortiz Domínguez, pues en Reynosa los grupos locales manifiestan cotidianamente su rechazo a la reelección.

Quizá logre su propósito de ser candidato, nuevamente, pero de ahí a que gane la contienda, está cabrón.

Más cuando se ha enrolado en un pleito que no es suyo y ‘tira’ golpes sucios a diestra y siniestra.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com