Claudia, ¡y ya!

Este miércoles hará presencia en Tamaulipas Claudia Sheinbaum Pardo. Sobra decir que viene para ser arropada por sus fans, los cuales suman tantos más cuantos miles, que es difícil calcular una cantidad aproximada. Llegará a territorio morenista después de la terrible experiencia del sexenio anterior donde lo menos fue colocar a la entidad en el centro del escándalo por razones de sobra conocidas. Ahora la paisanada pretende superar la pesadilla y de paso borrar los vestigios enquistados entre los archivos de maligna burocracia que resiste la presión de su adversidad alentada por viejas conquistas siempre bajo sospecha.

Por estos andurriales doña Claudia sellará el compromiso con la mayoría que en la última elección dijo ¡basta!, iniciando la nueva historia; la del humanismo y de justicia social ausente por larguísimos años, cuando los gobiernos dependían del estado de ánimo de la oligarquía que por sexenios antepuso voracidad y ambición desmedidas al bienestar colectivo. En este sentido no es casual la coincidencia de intereses entre PRI, PAN y PRD, la tristemente célebre alianza maldita herida de muerte, que rabiosamente busca terminar su obra destructiva, solo que topa con sólida montaña en cuya cumbre ondean la bandera de la dignidad tanto López Obrador como Américo Villarreal Anaya y por supuesto Sheinbaum.

La visita de la virtual candidata presidencial agregará actitud y responsabilidad a la dirigencia morenista que, hay que decirlo, en ocasiones no ha estado a la altura de las circunstancias al igual que sucede en algunas de las batallas en el congreso local que no reflejan nuestra realidad política. Es muy penoso que emisarios del pasado no puedan ser doblegados por el legislativo ni con todo el poder de la transformación. Es tema que no debe escapar al sentido crítico de la indudable sucesora de AMLO tomando en cuenta la importancia de Tamaulipas en el operativo de erradicar la corrupción e inmoralidad que parecía convertirse en costumbre, hasta que la ciudadanía tomó conciencia de que el cambio era inevitable e irreversible.

Entonces salió a votar con los resultados a la vista del portador. Esta decisión es la que prevalece significando el mayor logro de la democracia. Es, para decirlo pronto, patrimonio popular que ningún ejército de provocadores podrá derrotar.

Recordad la última elección donde el PAN y su principal operador salieron huyendo por la puerta trasera a pesar de la cuantiosa inversión de dineros públicos que no les alcanzó pa’ maldita la cosa. Pero bueno eso es otro cantar y lo que viene será “lo más mejor” con Claudia Sheinbaum en palacio nacional y Américo echándole ganas a efecto de que Tamaulipas salga avante de esta cruzada que mucho beneficiará a las generaciones que nacen y crecen.

De manera que este miércoles habrá fiesta en Victoria capital y Ciudad Madero que entusiastas recibirán y apapacharán a una auténtica luchadora de trayectoria intachable al lado de los marginados, olvidados y los sin nombre que han sido víctimas de las mafias conservadoras que suponían a México de su propiedad.

SUCEDE QUE

La nueva demanda contra Santiago Nieto Castillo por presunta creación de empresas fantasma para obtener recursos ilícitos, evadir impuestos y realizar transferencias al extranjero cuando fue titular de la UIF, huele a venganza. Y es que Roberto Gil Zuarth, uno de los firmantes, no le perdona haberse casado con Carla Humphrey quien fuera su esposa, además de que es pública la cercana relación con Francisco Javier García Cabeza de Vaca del cual funge como asesor y defensor, como asociado que es, del bufete de Javier Coello Trejo. El acusado desde luego asegura que todo es falso y “con fines políticos”. Y es que el ex funcionario pretende convertirse en senador por Morena lo que, aquí entre nos, de alguna forma le retribuiría la fea forma en que fue cesado del señalado cargo. Ni como negar que este asunto es extensión del pleito entre CDV y SNC que trasciende al tiempo y al espacio…Por otra parte, excelente y bueno de toda bondad que las autoridades reconozcan a lo más valioso de la juventud, entre ésta a quienes cuidan con esmero el medio ambiente, sin embargo, a Judith Katalyna Méndez Cepeda, directora de Injuve, no importó el daño causado a decenas de familias vecinas del evento de premiación que ocho horas debieron soportar los decibeles que a máxima potencia echaron a perder el objetivo de alentar el interés por la comunidad. ¡Vaya contradicción! Ojalá y pa´ la otra le remuerda la conciencia…Mientras tanto, en la Auditoría Superior del estado siguen jugando a las escondidas; en turno Francisco Noriega Orozco que ya rindió protesta como nuevo titular sin poder ocupar la respectiva oficina y Jorge Espino Ascanio que no halla donde meterse las cuentas que comprometen al anterior régimen…¡Y sigue la guerra de chistes!.

POR MAX ÁVILA