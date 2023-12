Sebastián Rulli confiesa que no quiere casarse ni tener hijos con Angelique Boyer

Hablar de Sebastián Rulli es hablar de Angelique Boyer, pues son conocidos por ser una de las parejas más estables en el medio y llevaron a la vida real su relación, lo cual emocionó a los fans, pues además de tener una gran química frente a las cámaras, descubrieron que también la tienen cuando éstas se apagan.

Y es que un tema que siempre ha estado sobre la mesa es la cuestión de la boda y los hijos, pues a casi una década de estar juntos, la pareja parece no tener su energía enfocada en crear una nueva vida o jurarse amor en un altar.

Y es que en un reciente encuentro con medios de comunicación, Sebastián Rulli reveló la razón por la cual no piensa casarse ni tener hijos con la actriz Angelique Boyer, pese a llevar nueve años de matrimonio y demostrar solidez en su relación:

La vida misma, la experiencia, creo que también uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así. Creemos en el amor no en el matrimonio como tal, seguimos bien, no tenemos que cumplirse el sueño a nadie”.

Posteriormente, el actor agregó su punto de vista sobre tener hijos a futuro, ya que es una pregunta recurrente:

Gracias a Dios soy papá, estamos felices así, no tenemos intención de cambiarlo”

Por otro lado, Rulli reveló que tiene una muy buena relación con su hijo Santiago quien ya se convirtió en un adolescente de 13 años, por lo que el actor de 48 años ha vivido la experiencia de ser papá, pero no está en sus planes a futuro volver a serlo con la actriz de 35, quien en otra entrevista hace unos meses coincidió con la forma de pensar de su pareja:

Nosotros no creemos en el matrimonio como documento. Entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo. Pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR