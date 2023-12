Jennifer Love Hewitt es criticada por como luce

ESTADOS UNIDOS.- Las arrugas, canas y en general el envejecimiento es un proceso normal por el que cualquier ser humano pasa, pero gracias al sistema patriarcal en el que se vive, las mujeres son constantemente cuestionadas por este proceso natural y estas críticas se hacen más graves cuando se trata de una figura pública. Tal es el caso de la famosa actriz Jennifer Love Hewitt, quien ha sido cuestionada por su apariencia física y son muchas las personas quienes a través de comentarios de Instagram le exigen verse igual que cuando tenía 22 años.

Jennifer Love Hewitt afirma que es muy difícil envejecer en Hollywood

Fue a través del podcast “Inside You”, donde la actriz de 44 años habló sobre su carrera y las exigencias machistas que ha enfrentado una vez que los signos de la edad comenzaron a ser visibles en su rostro. Y es que en la década de los 90, gracias a películas como “Sé lo que hicieron el verano pasado”, la actriz no solo logró renombre a nivel internacional, sino que también fue reconocida por su belleza.

Sin embargo, este “reconocimiento” la incomodó profundamente, ya que a pesar de reconocer su propia belleza, Jennifer no buscaba la sexualización de su imagen, afirmando que con tan sólo 22 años se sintió observada todo el tiempo. Pero años después de esta sexualización masiva, la actriz de ahora 44 años se enfrenta a las críticas que le exigen verse igual que hace 20 años y rechazan la idea de que la vejez haya llegado a su cuerpo.

Es a través de redes sociales que la actriz se enfrenta a comentarios groseros y cargados de machismo ya que muchos usuarios afirman que se encuentra “irreconocible“, llegando a especular que se ha sometido a distintas cirugías estéticas y explicando que “extrañan” su apariencia de juventud, cuando (para sorpresa de muchos) la vejez es algo completamente natural para las mujeres.

“Envejecer en Hollywood es realmente difícil”, afirma Jennifer Love Hewitt

Esta situación llevó a la actriz a reflexionar sobre la complejidad de envejecer en la industria del entretenimiento, particularmente para las mujeres y declaró: “Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Es peligroso decirles a las mujeres: ‘Ya no puedes lucir como cuando tenías 22 años’, porque no sé cómo tomar eso. Tengo 44, y así es como me veo”.

Pero a pesar de estas críticas constantes Jennifer Love Hewitt enfatizó que se siente bien consigo misma y con la mujer que es, pero también destacó el impacto negativo que puede tener una crítica malintencionada en la autoestima de alguien y reconoció que fingir que no presta atención a esos comentarios sería una mentira. De la misma forma, la actriz subrayó la importancia de abordar las expectativas poco realistas impuestas a las mujeres en la industria del entretenimiento.

¿Por qué se dice que las mujeres no tienen derecho a envejecer?

De acuerdo con expertas, las mujeres a menudo son sometidas a estándares de belleza irrealistas que valoran la juventud y la apariencia física sobre otras cualidades. Esto puede llevar a la idea de que envejecer es algo negativo o indeseable para las mujeres, ya que se las juzga en función de su atractivo físico.

Por otra parte, las mujeres a menudo enfrentan una presión intensa para mantener una apariencia juvenil a medida que envejecen, esto se manifiesta en la publicidad, los medios de comunicación y la cultura popular, donde las mujeres mayores a veces son marginadas o estigmatizadas.

Es por ello que, actualmente, se busca desafiar y cambiar estos patrones culturales y estructuras que limitan la autonomía y la dignidad de las mujeres a medida que envejecen, cada vez más actrices se encuentran cuestionando las normas de belleza y promoviendo la inclusión de mujeres de todas las edades en diversos roles.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO