Borran a desaparecidos del Registro Nacional

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego del censo de desaparecidos en México ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, personas desaparecidas y de las cuales las familias interpusieron una denuncia, fueron “borradas” del nuevo Registro Nacional.

Uno de estos casos es el de Juan Alejandro Polanco Pinales, desaparecido el 04 de noviembre del 2020 en el municipio de Matamoros y del que su mamá interpuso una denuncia ante la autoridad local.

Delia Quiroa Flores Valdez, quien busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa en 2014 y es portavoz del “Colectivo nacional de víctimas 10 de Marzo”, explicó que el caso del joven fue conocido, luego que la señora Alejandrina Pinales Falcón, buscó ampararse para evitar que borraran el nombre de su hijo del Registro Nacional.

“La mamá está muy molesta y se dio cuenta que su hijo ya no está en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas porque tramitó un amparo y el Juez que lo resolvía, informó que la autoridad responsable indicó que no existe registro actual ni histórico de Juan Alejandro”.

De acuerdo con la Cédula de Persona Desaparecida emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, Juan Alejandro Polanco Pinales de 33 años de edad, fue visto por última vez el 04 de noviembre del 2020 en Matamoros, a bordo de un vehículo Ford Escape color negro.

Ante el anuncio de un censo casa por casa que se llevaría a cabo en el país para establecer una cifra real de las personas desaparecidas en México, familiares decidieron ampararse, ante el temor de que los datos fueran alterados.

Situación que fue puesta al descubierto, en el caso del joven desaparecido en Matamoros, luego que su madre interpuso una demanda de amparo y de la que la Dirección de Asuntos Jurídico de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), respondió el 21 de diciembre pasado, al juicio 1394/2023.

“Del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente reclama, en esencia, que su hijo de nombre Juan Alejandro Polanco Pinales fue eliminado o extraído del listado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”, señala parte del documento de demanda de amparo.

“Ahora bien, del contenido del informe que se recibe, se advierte que la mencionada autoridad hace del conocimiento que en la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), no se encontró el nombre de Juan Alejandro Polanco Pinales, en ningún registro vigente o histórico, por lo que determina que el nombrado no ha estado registrado con anterioridad en este listado”.

Ante esto y para dar seguimiento al citado amparo, el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tamaulipas, solicitó a la señora Alejandrina para que proporcione el folio único de búsqueda (FUL) con el que fue incluido Juan Alejandro en el listado del Registro Nacional y precisar con qué autoridad se realizó el registro y la que, de forma inicial, conoció la desaparición.

De acuerdo con la nueva cifra de desaparecidos, dada a conocer el pasado 14 de diciembre por la autoridad, de más de 113,400 desaparecidos que hay en México, solo se reconocen a 12,377 personas.

Expreso publicó en semanas anteriores, que en el caso de Tamaulipas, no se llevó a cabo el citado censo que anunció el Presidente de la República, de acuerdo con un sondeo en los municipios de la frontera, la zona centro y sur del estado.

Tan solo en Tamaulipas y de acuerdo con el Registro Nacional, hay 12,932 personas desaparecidas al 21 de diciembre, solo después de Jalisco que registra el primer lugar con 14,923 personas desaparecidas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón