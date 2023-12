Comediante de Televisa pensó en vender comida ante la falta de trabajo

Bettina Salazar, quien es mejor conocida por su simpático personaje de “Olga Sana”, recientemente confesó que pasó por una mala racha en la que ante la falta de trabajo consideró la opción de abrir una cocina económica para poder sobrevivir. Afortunadamente, para su fortuna ahora las cosas han cambiado y solo recuerda este mal momento como una anécdota llena de aprendizaje.

Estas declaraciones de Bettina Salazar, quien saltó a la fama en Televisa, fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos llamado “De Primera Mano”, en la cual, señaló que a medio 2023 vivió tres meses de auténtica pesadilla pues no tuvo empleo, por lo que entre sus opciones contempló abrir una cocina económica, lo cual, no fue necesario pues de un momento a otro le comenzaron a llover ofertas laborales.

“A medio año estuve estancadita y hasta decía ‘creo que esto no es lo mío, ya mejor pongo una cocina económica’, estuve como dos meses sin shows, sin chamba, fueron muy difíciles, ¡Dios mío! ¿Qué está pasando! Pero, así como me llegaron esos dos meses ¡Pum! De repente me llega mucho trabajo, en octubre anduve con las conferencias trabajando muchísimo, podemos tener temporadas padrísimas y temporadas donde no cae nada, fue julio, agosto y septiembre, es más el 15 de septiembre me la pasé sin trabajo y mi mamá me dijo ‘espérate’ y empezó otra vez mucho trabajo, así que hay que guardar para las vacas flacas”, comentó Bettina Salazar.

Olga Sana confiesa que se quiere morir trabajando

En otro momento de la entrevista, Bettina Salazar fue cuestionada si ya consideró retirarse de los escenarios, sin embargo, la actriz cómica señaló que esto no es una posibilidad pues pretende morirse trabajando, lo cual, considera sería todo un privilegio.

“No, yo me quiero morir en la raya, me quiero morir trabajando, es como me quisiera yo morir, eso para mí sería un honor, un orgullo y eso es lo que yo pienso hacer y ojalá que sea de un día para el otro” señaló entre risas la entrañable “Olga Sana”, quien hace unos años atrás atravesó por una situación similar debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que afortunadamente pudo superar.

Para finalizar, la querida comediante aprovechó para enviar un poderoso mensaje lleno de positivismo a todas aquellas personas que se encuentran pasando por una situación adversa pues si alguien sabe de este tema es ella y pese a los malos momentos que ha tenido que sortear se mantiene siempre entusiasta y con una sonrisa en el rostro.

“Lo que sea, económica, legal o de salud, por favor, hay que agarrar al toro por los cuernos, siempre lo he dicho, no se achiquen ante la enfermedad que sea, visualícense ya sanos y siempre vibren alto, eso ayuda mucho a contrarrestar una enfermedad, es lo único que les digo”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO