“Lucho por lo que soy”: Christian Chávez se despide de los escenarios con este mensaje

Christian Chávez se despidió de los escenarios tras una exitosa gira con RBD de la mejor forma, pues en enfrente a todos sus fans que asistieron al Estadio Azteca, el cantante dio un poderoso mensaje sobre su sexualidad, ya que aseguró que actualmente lucha por lo que es y dejó ver que está orgulloso de ser parte de la comunidad LGBTTTIQA+.

Durante el “Soy Rebelde Tour”, Christian Chávez sorprendió con sus polémicos atuendos que combinaban lo femenino con lo masculino, y también con sus discursos, en los que se decía orgulloso de ser homosexual. Para el último concierto de la banda de pop no podría ser diferente, sin embargo, esta vez movió los corazones de sus admiradores al recordar todo lo que había pasado tras ser obligado a “salir del clóset”, en 2007.

El poderoso mensaje de Christian Chávez en el concierto del Estadio Azteca

Después de salir con su traje de charro rosa y cantar “El Rey”, el cantante, de 40 años, dio un discurso muy emotivo y destacó que hace más de 17 años lo obligaron a reconocer que era homosexual y que después de eso perdió amigos y su trabajo, lo que lo orilló a caer en el consumo de sustancias, sin embargo, salió adelante gracias al cariño y el apoyo de sus fans.

“Hoy es un día muy especial para mí, porque hace 17 años me sacaron del clóset, y fue algo que me afectó por mucho tiempo, perdí mi trabajo, perdí amistades, perdí la confianza en mí mismo. Me lastimé de muchas maneras, de todas las maneras que pude, caí en las drogas, me odiaba por haber tomado esa decisión, eso fue a mis 21 años, pero hoy estoy aquí a mis 40, y gran parte de esto es gracias a ustedes”, dijo.

Christian Chávez muestra una playera con la palabra “put*”

“Tú qué has estado sin amor, tú qué has caído en un hoyo y piensas que no te vas a levantar, mírate, mírame, siempre te puedes levantar”, mencionó el cantante mientras se comenzaba a quitar el traje de charro para mostrar su camisa de abajo en la que decía “put*”, una palabra despectiva que usan para referirse a los homosexuales, sin embargo, la comunidad gay se la ha ido apropiando para darle otro sentido.

“Si pelear por mi libertad me hace put*, soy put*, porque lucho por lo que soy y lo que creo y seguiré luchando por la verdad, porque soy mariposa y vuelo”, gritó Christian en el escenario del Estadio Azteca, llevándose una ovación por parte del público que asistió al último concierto de RBD.

