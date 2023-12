Maribel Guardia habla de cómo será su primer Navidad sin su hijo

Maribel Guardia abrió su corazón y conmovió a todos sus seguidores al revelar cómo es que tiene pensado pasar su primera Navidad sin su hijo, Julián Figueroa, quien falleció de manera inesperada el pasado mes de abril a causa de un infarto y como era de esperarse, las conmovedoras palabras de la querida actriz le partieron el corazón a todos sus seguidores, además, la costarricense también aprovechó para aclarar todo acerca de su supuesto divorcio de Marco Chacón y si quiere que su nuera, Imelda Tuñón, se dé otra oportunidad en el amor.

Estas declaraciones de Maribel Guardia fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa “Hoy” y para empezar señaló que la Virgen de Guadalupe le cambió su dolor y gracias a ello ha podido sobrellevar de mejor manera el duelo que atraviesa por la pérdida de su único heredero, asimismo, reveló qué es lo que tiene planeado para las fiestas de fin de año.

“Tuve unas experiencias míticas preciosas con la virgen y eso me cambió el dolor, un dolor que no le deseo a nadie y es que te cambia la vida, te parte en dos, yo sé que mi vida no será la misma sin Julián. Voy a pasar Navidad allá en Costa Rica con la familia y me regreso para estar en el maratón de ‘Lagunilla mi Barrio’ que vamos a estar del 26 al 30 y de ahí me voy ya con mi pequeña familia, con mi nieto, mi nuera, mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo”, comentó Maribel Guardia con un par de lágrimas en sus ojos.

Maribel Guardia aclara si se divorcia de Marco Chacón

Respecto a su supuesto divorcio de Marco Chacón, Maribel Guardia fue clara y aseguró que su esposo es una pieza fundamental en su vida, por lo que descartó separarse del famoso abogado y representante, asimismo, dijo que el hecho de haber sido el segundo padre de su hijo Julián la hace valorarlo todavía más.

“La verdad es que mi esposo ha sido una pieza muy importante en mi vida, un regalo, porque desde que Julián estaba chiquito él fue un segundo padre para él desde que tenía dos años”, expresó Maribel Guardia, quien con estas palabras espera acabar de tajo con todas estas especulaciones infundadas.

Maribel Guardia quiere que su nuera encuentre un buen hombre

Para finalizar la referida entrevista, Maribel Guardia fue cuestionada si ve con malos ojos que su nuera, Imelda Tuñón, pueda darse una nueva oportunidad en el amor en un futuro, sin embargo, la costarricense aseguró que eso es algo inminente debido a lo guapa y joven que es la madre de su nieto, sin embargo, solo señaló que quiere que su hijo Julián le ponga al hombre indicado en su camino.

“Es el bebé de Imelda, lo amo con el alma, imagínate para mí lo que representa ese niño, pero entiendo perfectamente que mi nuera primero está demasiado guapa, joven y tiene derecho a vivir su vida y le pido a Dios que Julián desde el cielo le busque un buen hombre para que los cuide y los proteja a los dos”, culminó Maribel Guardia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO