Vive Eugenio sin rencores y en paz

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Sin rencores, liberado y en paz, así se siente el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, quien a través de una carta publicada en las redes sociales de su hermana Susana publicó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo que me brindaron, durante el proceso que me tuvo privado de la libertad por casi seis años”, expresó el ex mandatario tamaulipeco señalando que se trató de una experiencia muy dura para él y su familia, que lo llevó a una etapa de reflexión y transformación.

“Hoy aprecio y valoro muchas cosas que antes daba por hecho en mi vida, sobre todo la libertad, la naturaleza, el aire libre, el amor de mis seres queridos y amigos, así como el cariño y el aprecio de tanta gente que se hizo presente en estos difíciles momentos”.

En la misiva se dijo muy afortunado de tener una nueva oportunidad de vida, aún con asuntos por resolver, pero, dijo, confiado en la justicia, seguro de salir avante y con la frente muy en alto.

Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, además de otras acusaciones que se le fueron sumando a lo largo de los años, mismas que fue superando en el tramo legal.

La madrugada del 26 de agosto de este 2023, fue liberado del penal de Tenango del Valle, tras obtener un cambio de medida cautelar, regresando a Victoria donde actualmente reside.

Aún tiene pendiente la resolución de un amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.

“En esta experiencia descubrí que lo más importante es el amor y con esta convicción reinicio mi vida, con el firme propósito de estar bien, de cuidar y apoyar a mis seres queridos, a mis amistades, hacer el bien a las personas cercanas y en lo posible a la humanidad”.

El ex gobernador explicó que todo lo que pasó en estos años, lo tomó como una enseñanza “y no guardo ninguna clase de resentimientos. Me siento liberado y en paz, ya que decidi dar vuelta a la página y perdonar a las personas que me ofendieron o hicieron algún daño”.

Reiteró su agradecimiento por las oraciones, visitas, buenas intenciones, los detalles que le enviaron, cartas de solidaridad, además de las atenciones con sus hijos y su familia.

“Es mi deseo de corazón que estés leyendo esta carta en un ambiente familiar, de amor, paz y felicidad en esta hermosa época navideña y que el año nuevo y todos los que vengan, traigan muchas bendiciones para ti y para toda tu estimada familia y seres queridos. Nuevamente y desde lo más profundo de mi corazón, Gracias, muchas gracias”.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN