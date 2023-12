Pese a aumentos en refrescos y carne, no suben precios de comidas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Pese a los aumentos aplicados a refrescos, carne y otros insumos, comerciantes del área gastronómica en el mercado “Tampico” no han aumentado los precios de las comidas.

Abel López Pacheco, locatario del centro de abasto, dijo que la caja de refrescos pasó de 270 pesos a 340, por lo que debe desembolsar 70 pesos más.

Asimismo, la carne de puerco subió de 70 a 90 pesos.

No obstante lo anterior, hacen un gran esfuerzo para no trasladar esos incrementos a los platillos a fin de no golpear el bolsillo de los clientes.

“En lo personal tengo los mismos precios aunque han subido el refresco, la verdura, subió el puerco, el pollo pero los precios los mantenemos igual, vamos a aguantar lo más que se pueda”, detalló.

“El bistec subió a 190, la pulpa de jaiba se fue de 240 a 400 pesos y el camarón de 170 a 250”, comentó.

No descartó que otros comerciantes aumenten los precios de las comidas que ofrecen.

Por Benigno Solís/La Razón