Política sobre la economía

Como en todo año de elecciones, en 2024 prevalecerán los temas políticos y en la economía el gran gasto que representará un complejo proceso electoral porque, además de la Presidencia de la República, el próximo 2 de junio elegiremos a nueve gobernadores/as, 128 senadores, 500 diputados federales y más de 1,500 cargos en 32 congresos estales y gobiernos municipales de todo el país.

2024 será también un año singular, no sólo porque por vez primera habrá una mujer al frente del gobierno —lo que, en sí, hay que festejar—, sino porque será también la primera vez en la que la nueva presidenta asumirá el poder el 1 de octubre y no el 1 de diciembre.

Es un cambio radical con implicaciones económicas y presupuestales, porque necesariamente —gane quien gane— tendrá que haber una mayor coordinación en los equipos de transición de la Secretaría de Hacienda para el ejercicio del Presupuesto 2023 y la elaboración del Paquete 2024, que ya le tocará presentar en octubre al nuevo gobierno.

Cada fin de sexenio se registra una atonía o freno en las inversiones del sector privado ante la incertidumbre sobre nuevas políticas en el gobierno, pero en 2024 el temor es que, si gana Morena el Congreso, López Obrador envíe iniciativas muy preocupantes para la democracia, como la elección de ministros de la SCJN y la desaparición de los órganos autónomos.

Cierto que varias empresas han anunciado millonarios proyectos de inversión para aprovechar el nearshoriing, como la megaplanta de Tesla en Nuevo León, pero la duda es si estos proyectos iniciarán operaciones antes del 2 de junio.

Entre los factores de incertidumbre hay que añadir las elecciones en Estados Unidos ante la muy alta posibilidad de que gane Donald Trump y de que nuevamente critique en su campaña a México y a los mexicanos, y que, en lugar de fomentar el nearshoring, insista en su política de que las empresas regresen las inversiones que tienen en China a Estados Unidos, en lugar del nearshoring y el friendshoring.

2023 termina, desde luego, con mejores expectativas de crecimiento. De acuerdo con la encuesta de analistas de Citibanamex, publicada ayer, el PIB crecerá este año 3.4% y 2.3% en 2024.

Hay también buenas noticias de fin de año. Nuevamente, por el debilitamiento del dólar, regresó el superpeso y podría bajar otra vez de 17 pesos.

Y el presidente López Obrador aseguró que no habrá control de precios en las vacunas contra covid que comenzarán a venderse en farmacias y hospitales privados.

La mala son los bloqueos ferroviarios en los cruces de Eagle Pass y El Paso, Texas, que, de continuar, afectarán severamente la producción de aves, porque en los cruces cerrados se importa el 25% del maíz y el 60% de la pasta de soya, fundamentales para la alimentación de aves.

Afectará también a todo el comercio bilateral, especialmente la industria automotriz, y no es una medida del retrógrado gobernador de Texas, sino de la administración Biden.

A partir de mañana tomaré unos días de vacaciones. Regreso el lunes 8 de enero. Les deseo lo mejor de lo mejor para esta Navidad. Que tengamos todos mucha salud, amor y dinero, en ese estricto orden, y que 2024 sea un excelente año.

POR MARICARMEN CORTÉS