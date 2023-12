Estas son señales de que tu perro está enojado

MÉXICO.- Los perros se comunican de manera única. Conoce las señales sutiles y no tan evidentes que revelan el enojo de tu fiel amigo pues no hay nada peor que ver al peludo con los pelos de punta por algo que no tienes nada que ver.

La comunicación entre humanos y los canes va más allá de ladridos y movimientos de cola. Los caninos expresan sus emociones a través de gestos y posturas corporales. Identificar las señales de enojo es esencial para evitar situaciones estresantes y fortalecer el vínculo con tu mascota.

5 señales que muestran el enojo de tu perro

1. Orejas plano hacia atrás: Si las orejas de tu perro están pegadas hacia atrás, puede ser una señal de malestar o incomodidad pues algo paso en el entorno y no se siente cómodo.

2. Mostrar los dientes: En la comunicación de canes el enseñar los dientes es un indicativo claro de que tu perro se siente amenazado o enojado.

3. Pelaje erizado: Un pelaje erizado del perro es una respuesta instintiva que señala agresión o incomodidad.

4. Evitar el contacto visual: La evitación del contacto visual en la comunicación puede indicar nerviosismo o irritación.

5. Gruñidos o ladridos agresivos: Gruñir o ladrar de manera agresiva es una expresión evidente de enojo por eso lo tienes que calmar con mucha firmeza.

Conectar con tu perro significa comprender sus emociones. Estar atento a estas señales de enojo no solo preserva la seguridad, sino que también fortalece la relación. Respeta el espacio y las necesidades de tu amigo canino para construir una convivencia armoniosa. ¡Descubre el lenguaje de tu perro y asegura una vida feliz y equilibrada para ambos!

