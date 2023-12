Mamá de Poncho De Nigris se lanza contra Marcela Mistral

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Guajardo, mamá de Poncho De Nigris se fue con todo contra Marcela Mistral, esposa de su hijo, dijo que era muy exagerada y complicada durante su esperada participación en el podcast de su hijo, el clip fue compartido en las redes sociales del influencer.

“Marcela es muy exagerada, es bien perrucha”, enfatizó Leticia Guajardo.

El exintegrante de La Casa de los Famosos y su madre estaban platicando sobre la boda religiosa de su hermano Aldo De Nigris y Krizia Meyer, cuando el también cantante le reclamó a su mamá que desprecio el vestido que Marcela Mistral le había conseguido a lo que sin tapujos su madre respondió “iba a ir de bruja”.

Leticia Guajardo explicó que no le gustó el vestido porque habían acordado otro y la diseñadora no se lo hizo que porque se iba a ver “con mucho trasero” y dijo que el vestido elegido por la esposa de su primogénito no le agradó en lo más mínimo ya que era un “vestido raro como de Merlina con hombreras”.

Y además criticó el look de su nuera “ella fue como Frozen ” pero Poncho De Nigris la defendió y le dijo a su mamá que ella parecía la conductora María Julia Lafuente lo que no le agradó en lo más mínimo a Doña Lety y aseveró que no se parecían en nada.

“No me compares con esa, esa mujer es una loca y está horrible”, declaró Leticia Guajardo.

Aunque Marcela Mistral lucía espectacular su suegra dijo que parecía de la película “Frozen” Foto: Instagram

Pero su hijo le recalcó que le estaban haciendo un favor y los favores se agradecen, debido a que Marcela les consiguió el vestido para la boda de Aldo De Nigris a Leticia Guajardo y su hija pero, la mamá de los De Nigris prefirió llevar otro vestido porque el que le llevaron no cumplía sus expectativas ni era el modelo que habían acordado.

“Marcela es muy exagerada, es bien perrucha”, dijo Leticia Guajardo cuando Poncho De Nigris le refutó los sucedido con los vestidos e incluso le recordó a su hijo que cuando viajaron a la Ciudad de México para apoyarlo mientras participaba en La Casa de los Famosos no la dejó salir casi a cuadro.

“Se puso bien loca conmigo, yo iba a salir en todo y me dijo yo tengo que salir en todo porque soy la esposa y se puso loca”, recordó la mamá de Poncho De Nigris, a lo que su hijo señaló que él no sabe nada de lo que sucedió porque estaba encerrado.

“Hasta me pateó la maleta y no me ayudo a cargarla”, afirmó Leticia Guajardo.

Relató que antes le ayudaba micho y era servicial pero que cambió mucho me ayudaba mucho era muy servicial, por su parte Poncho De Nigris dijo que era la única de sus nueras que aún la aguantaba porque a las demás ya las tenía hartas, aunque todo fue en una platica amena entre madre e hijo, con el sentido del humor que los caracteriza.

Con información de Heraldo de México