VIDEO: Pamela Villanueva se desmaya en transmisión de Telediario

MÉXICO.-

Primero fue Jackie Ainley con su garrafal error cuando daba el pronóstico del clima para el canal 6. Ahora le tocó el turno a la conductora Pamela Villanueva quien desafortunadamente sufrió un desmayo en plena transmisión en vivo del noticiero de Telediario de Monterrey este jueves 28 de diciembre.

El angustioso momento quedó captado en video y se está convirtiendo en una de las principales tendencias de redes sociales. En el video se observa que la reportera intenta hilar una frase pero no lo logra. Se nota desorientada, se tambalea, y cuando está a punto de caer, la cámara cambia la toma mientras el servicio médico corre a atenderla.

El canal Telediario reportó a través de su cuenta de X que la conductora Pamela Villanueva fue atendida por personal médico y se encuentra estable de salud. Aunque no se ofrecieron más detalles sobre la causa que habría llevado a la conductora a desvanecerse durante el programa.

Usuarios se preocupan por el estado de salud de conductores de Telediario

No es la primera vez que una conductora del canal regio sufre un incidente de este tipo durante una transmisión en vivo. Apenas la semana pasada, según afirma un usuario de X, una reportera se notaba mal de salud durante un enlace con el noticiero, aunque no se especificó la identidad de la conductora en cuestión.

La época navideña suele representar una gran carga de trabajo y estrés para los empleados de medios de comunicación, que tienen que seguir informando aún en días festivos. Usuarios hicieron un llamado al canal para actuar ante estos incidentes que se presentan cada vez más seguido entre el talento.

A las 2:30 pm la conductora de Telediario se enlazó vía telefónica al noticiero de la tarde para aclarar cómo se siente después del desmayo que sufrió:

“No fue una broma. Me desvanecí pero por fortuna no pasó a mayores, no perdí la conciencia en ningún momento, me brindaron la atención médica inmediata”.