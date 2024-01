Luis Miguel tendría un hijo no reconocido; aquí las supuestas pruebas

MÉXICO.-

Luis Miguel ha dado mucho de que hablar luego de que se presentó en México por su Tour 2023, gira que ha sido considerada todo un éxito, especialmente por la asistencia que ha tenido en cada una de sus fechas al rededor del mundo, comenzando por el sur de América y subiendo en este ya 2024 hacia los países del norte.

No obstante, no todo va bien para el artista, pues recientemente se dieron a conocer que las diversas quejas de su expareja, Aracely Arámbula, quien en los últimos meses causó furor en el gremio del espectáculo debido a que demandó a Luis Miguel asegurando que no había pagado la pensión de los hijos que tiene con la actriz; presuntamente, el intérprete de “La Incondicional” le debía más de 250 mil dólares (más de 4 millones de pesos) a sus hijos.