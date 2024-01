Hannia Valle Rosales: Flor del teatro hispano en los Estados Unidos

MÉXICO.- Nacida en Reynosa, el 28 de enero del 2002, hace 21 años, Hannia Valle Rosales ha sido un destello desde su aparición en el Concurso de Teatro Rafael Solana. Bajita de estatura, menudita y graciosa, Hannaia ha sido una artista disciplinada que lo mismo danza que canta con el don natural de gesticulación que provoca la risa y la emoción de quienes han visto sus actuaciones en foros de Tamaulipas y ahora en Norteamérica.

Seleccionada en un casting latino, para montar la obra El Principito de Antoine de Saint Exupery, legendario escritor y aviador francés, que con su obra ha contagiado los corazones de los niños y los adultos en el mundo, al cumplirse 80 años de su aparición . Convocada por el Casting Hispanic Aliance for Perfoming and Audiovisual Arts HAPPA, de Houston, Texas, para el papel de Las Flor y el Zorro, de la conocida obra del autor francés, en el mes de mayo y diciembre del año pasado, en dos exitosas temporadas en los teatros, TBH la MECA y en el Luxory Theatre con el patrocinio del Consejo de Artes de Houston.

Su calidad ya había sido visualizada por el cineasta Luis Felipe Tovar, que la incluye en un cortometraje donde Hannia mostro sus enormes capacidades para el cine. También bajo la férula de Medardo Treviño, en la obra El Cascanueces, y en ese orden con los directores Martha Valdivia, Marte Rodríguez, Norma Valenzuela, Mario Treviño, Eduardo Calderón y Sandra Balderas. Sin duda un esfuerzo de mucho empuje y de aire fresco en las artes escénicas de Tamaulipas. Ahora en la punta de lanza del Teatro Hispánico de

los Estados Unidos bajo la dirección de Alexander Martínez, que descubre las cualidades innatas de Hannia, al someterla a una rigurosa disciplina en papeles alternativos en las tablas hispanas, que prefigura a una actriz de competencia abierta para el teatro sino también para el cine, por su características de joven adulta y su apariencia de niña.

Simpática, risueña, sus dotes gesticuladoras contagian a las audiencias. Por su extraordinaria capacidad de adaptación y enriquecimiento de los personajes con soluciones fuera del texto original. En su reciente actuación en el Luxury Theater de Houston, representa dos papeles; La Flor y el Zorro, ante la ausencia del segundo personaje, atrayendo la admiración y el aplauso de un teatro repleto en las 6 presentaciones, ultimas bajo contrato. Le pregunto; Como llegaste al teatro Hannia, me contesta apuntando a su mama, Tania Rosales, “por mi mama, que le gusta el teatro y la actuación…” De concentrada memoria, con la capacidad para romper el dialogo, la joven actriz es una promesas que apunta a grandes pasos para su consolidación en el teatro de los Estados Unidos, donde ha recibido propuesta de otras directores. Me comenta; “me gustaría hacer cine, creo que la puedo hacer, me ayuda mucho que parezca niña y mi adaptación a los personajes con gran rapidez. Por ahora aprendo, y me divierto, creí que aún me falta mucho, pero voy siembre para adelante con el aliento

de mis padres…” Se mueve mucho en el Sillón de Jackson Pollock en su reciente visita a mi taller, sus manos aletean, mueve sus ojos, juega, palmea, hace dengues que invitan a reirá, sin duda una actriz versátil, que encontrara otras propuestas en obras cómicas y dramáticas.

Tal vez yo lo diga desde mi corazón, pero esta jovencita, nació para sueños mayores, por su calidad teatral le abre las puertas al teatro de los Estrados Unidos, y oportunidad de ser observada por otros directores y autores, incluso cinematográficos. Estar en cartelera de teatros de los Estados Unidos augura un mejor trabajo y calidad de sus actuaciones. El apoyo de Hispanice Alliance for Performing and Audio Vidal Arts y el Consejo de Artes de la Ciudad de Houston es el punto de partida para los sueños tangibles de Hannia Valle Rosales, mi nieta, orgullo de Reynosa Tamaulipas.

POR. ALEJANDRO ROSALES LUGO

EXPRESO/ LA RAZÓN