VIDEO: Pastor destruye imagen de la Virgen de Guadalupe

México es considerado uno de los países más religiosos que existen en América Latina, donde muchas doctrinas se han establecido, sin embargo, la religión católica sigue imperando en la mayor parte del país.

Por esta razón es que en redes sociales se desató una gran polémica e indignación luego de que un pastor perteneciente a la Iglesia Bautista destrozara dos imágenes religiosas y sobre todo muy veneradas para el grueso de la población en México.

Pero por increíble que parezca, los hechos ocurrieron dentro del territorio nacional, particularmente en el estado de Tamaulipas, donde el representante de la Iglesia Bautista Monte Sion, originaria de Estados Unidos y con sede en México, se encontraba predicando durante la reunión de inicio de año a su congregación.

Acto seguido y en plena transmisión en vivo, el pastor golpeó hasta destruirlas, una figura de la Virgen de Guadalupe y otra de la Santa Muerte, ante la mirada de todos los asistentes, sin que nadie hiciera nada.

El peculiar momento fue grabado en video y compartido en redes sociales, donde se puede apreciar a Kevin T. Wynne, nombre del pastor, que sin más, tomó un hacha en sus manos y arremetió contra las imágenes que lo acompañaban en el escenario donde brindaba su plática.

A raíz de que se difundió el video, Waynne rápidamente se convirtió en tendencia debido a la violencia con la que golpeó a dos personajes importantes de la cultura mexicana. De acuerdo con el sitio de la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sion, se trata de un pastor enviado desde Estados Unidos que, en compañía de toda su familia, llegó a la Ciudad de México como parte de un grupo de misioneros.

En este caso el pastor es el encargado de transmitir los conocimientos de la IBFMS en la capital mexicana y ha estado en contacto constante con el pastor Alejandro Córdova, coordinador en México ubicado en Celaya, Guanajuato, donde también predica la palabra de su iglesia.

