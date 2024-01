Hay candidatas, ¿y?

La definición de las candidaturas senatoriales de primera fórmula, por parte de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), asoma la característica de haber dejado fuera a cuadros más competitivos, pero al mismo tiempo de haber impedido que el grupo ‘cabecista’ metiera mano en ambas designaciones.

En el caso del membrete naranja, presumiblemente hubo injerencia de Maki Esther Ortiz Domínguez, pues la Comisión Nacional de Convenciones y Procedimientos Internos de Movimiento Ciudadano, pese al rechazo de la militancia, logró imponerla por instrucciones de ‘muy arriba’.

¿Acaso por decisión de Dante Alfonso Delgado Rannauro? Es posible, considerando que el veracruzano es amigo de la reynosense, quien dejara, en 2015, el escaño de mayoría relativa a su suplente en el Senado, Andrea García García, cuando solicitó licencia para contender por la alcaldía de su tierra adoptiva.

Con esto, Movimiento Ciudadano le cierra prácticamente las puertas al ‘cabecismo’, aunque no al PAN –pues la candidata también es militante del membrete albiceleste–, de donde se supone saldrán abanderados, rumo al Palacio Legislativo de San Lázaro, el Congreso local y los ayuntamientos.

Lo cierto es que al interior de MC hay inconformidad.

En cuanto a Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, es quizás la mejor carta que tenía Acción Nacional en su ‘agandalle’ de la candidatura por la candidatura senatorial, dejando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al membrete del Sol Azteca (PRD) sólo migajas en la repartición de las nominaciones federales.

En un principio, el dirigente estatal, Luis René Cantú Galván –alias ‘El Cachorro’–, se opuso a la postulación e incluso hizo correr el rumor de que sería Mariana Gómez Leal –la esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, quien encabezara la primera fórmula, lo que provocó malestar a la nomenclatura partidista y por eso Marko Antonio Cortés Mendoza se vio obligado a recular.

Imelda cuenta con una amplia trayectoria como militante y represente de Acción Nacional: presidenta del Comité Directivo Municipal en Nuevo Laredo; consejera estatal y nacional; secretaria general del CDE; regidora en Nuevo Laredo, en dos ocasiones diputada local, y secretaria en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

De cualquier forma, tampoco es garantía de nada.

Es entonces cuando se aviva la posibilidad de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre a la contienda con candidatos propios (o prestados) y se convierta en alternativa real de triunfo ante el arrastre de Movimiento Regeneración Nacional (morena).

Eugenio Javier Hernández Flores y Maki Esther sería’ la mejor oferta’, según se ha dicho.

Empero, ambos tienen impedimentos de carácter político que los sitúa en un terreno difícil para la competencia.

Por principio de cuentas, ni los militantes o simpatizantes inconformes de morena ni del PRI los ven con buenos ojos, porque:

Hernández Flores, en el 2006, por recomendación de la lideresa Elba Esther Gordillo Morales y del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola y Weber, traicionó a su candidato a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, para contribuir al fraude electoral que hizo ganar a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en detrimento de Andrés Manuel López Obrador; y

Maki, además de haber dicho que AMLO representa un peligro para México, le jugó las contras a morena cuando ‘chaqueteó’ –abandonando al PAN por negarse a postular a su hijo Carlos Víctor Peña Ortiz para buscar su reelección, y buscando el cobijo del partido guinda, que finalmente logró, pero a medias–, y su oposición al gobernador fue muy clara desde que Américo Villarreal Anaya fue nominado candidato senatorial, y años después candidato a la jefatura del Ejecutivo estatal.

Todo está documentado. Así que por más votos que busquen y por más lana que le invirtiera esa fórmula, de lograrse, la cargada se grupos y tribus, propios o lejanos de morena, se volcaría en contra fe ambos, pues si hay una cosa que los individuos no perdonan, es la traición.

Durante esta semana, la próxima a más tardar, morena confirmaría a Olga Patricia Sosa Ruiz como candidata senatorial de primera fórmula; y a José Ramón Gómez Leal, como candidato se segunda fórmula, aun cuando haya jaloneo por la segunda posición en la que también está interesado Marco Batarse Ferrel.



Congreso de suplentes

Hace días en el Congreso local circuló con insistencia la versión de que al menos siete diputados buscarían ser candidatos a presidentes municipales.

Mucho hay de cierto.

Por lo tanto, cada uno de los órganos políticos con registro y desde luego con representación en el Poder Legislativo estatal, bien harían en calmar las ansias de los saltimbanquis de la política.

Quizá la presunta aspiración de los diputados no haga mella a los trabajos legislativos, pues sus suplentes conocen tanto o más que ellos del ejercicio en la materia, pero de cualquier forma molesta su actitud.

Se supone que los titulares fueron electos y/o designados (en el caso de los plurinominales) para legislar, no para utilizar al Congreso de trampolín político ni como agencia de colocaciones. ¿O no?

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com