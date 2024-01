Subirán multas a motociclistas sin cascos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Victoria se registran en promedio de 3 a 6 accidentes en los que aparecen involucrados motociclistas.

Sólo en el periodo vacacional de diciembre ocurrieron 35 percances viales con un saldo de 3 personas fallecidas todas en motos y sin el uso del casco.

Por ello se reforzará el operativo Moto Segura, y se analiza la posibilidad de incrementar las multas a quienes no cumplan con las medidas de seguridad que se les exige.

Livio Flores director de tránsito y vialidad de Ciudad Victoria dijo que por instrucciones del alcalde se fortalecerá el bombardeo mediático sobre el uso del casco a quienes conducen motos y no traer más de dos personas en la unidad, para evitar llevar niños que es otra de las otras recomendaciones para evitar tragedias como las ocurridas al cierre del 2023 en la que una pareja falleció y luego un repartidor de comida rápida también, por ello, se están tomando estas acciones.

Dijo que las vacaciones se registraron 35 accidentes con un total de 3 personas fallecidas, todos involucrados con motocicletas, sigue la instrucción del presidente municipal, con la operatividad se va seguir en la calle con el operativo Moto Segura, bombardeo mediático por parte del municipio, si los pilotos de estos medios de transporte no nos ayudan con el uso de casco que es seguridad propia de nada va servir lo que hagamos nosotros.

Recalco que la intención del alcalde no es tener una mayor recaudación, pero se van agotar todas las instancias, se fortalecerá la campaña para el uso del casco al manejar y de ser necesario se va tener que incrementar las multas, ahorita en los operativos solo se les para y se les recomienda el uso del casco sin infraccionar solamente como advertencia sin recaudación aclaro que de no haber una respuesta de los conductores de motociclistas ya se comenzaran aplicar las sanciones correspondientes con un incremento en las multas.

Vamos se seguir trabajando hasta que no baje esto, los pilotos de las motos deben poner mucho de su parte, no pueden dejar todo a la autoridad, la autoridad no te puede poner el casco, pero si te puede quitar la moto.

En estos momentos contamos con 7 unidades y 6 motocicletas, se están haciendo las gestiones para que venga el refuerzo de unidades en la dirección, son unidades con las que se está sacando el trabajo.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON