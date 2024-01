Vigilará Guardia Estatal los consejos electorales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos 70 inmuebles de organismos electorales serán custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) no contará con el presupuesto que había solicitado.

Originalmente, el IETAM había aprobado en su anteproyecto un monto de 35 millones de pesos que se aplicaría para pagar los servicios de la Policía Auxiliar.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos 2024 aprobado para el estado, no se contempló ese rubro, por lo que ahora correspondería a elementos de la Guardia Estatal, custodiar la documentación oficial en cada una de las bodegas, oficinas y los consejos municipales y distritales que operan durante el proceso electoral en toda la entidad.

Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto, aseguró que el proceso electoral que vive Tamaulipas ha desarrollado sus diversas etapas sin incidentes que lamentar.

Sobre posibles focos rojos para el desarrollo de la elección, advirtió que han venido trabajando de forma coordinada con el INE y las autoridades de la mesa para la construcción de la paz, “de momento sería anticipado decir que hay riesgos para la elección”, por cuestiones de inseguridad.

A cuatro años de su gestión como presidente del órgano electoral, dijo que no han tenido incidentes de violencia que lamentar que pongan en riesgo al personal de oficinas centrales, de los consejos distritales, los municipales o de los supervisores y capacitadores electorales.

“Por ello no podemos hablar de focos rojos, las autoridades electorales no tiene como responsabilidad la seguridad, no elaboramos mapas de riesgo ni mapas de focos rojos, en donde consideramos que no puedan llevarse a cabo las actividades institucionales”.

Sin embargo los escuchan en la mesa de seguridad y ahí les exponen las condiciones en que se encuentra el estado, para tomar la previsiones pertinentes, dijo.

A nivel interno, el IETAM requiere seguridad para los 43 consejos municipales, los 22 distritales, oficinas centrales, los tres centros de acopio del PREP y algunas bodegas del instituto en donde se resguarda boletas y material electoral de cada proceso.

CANDIDATOS TENDRÁN SEGURIDAD, SI LA PIDEN

Por otra parte, dijo que los candidatos y candidatas que participen en la contienda local, tendrán seguridad, “si la solicitan”, primero ante la autoridad electoral, para hacer la gestión ante la SSPT.

Los partidos políticos y sus dirigentes saben, porque se les ha informado de manera reiterada en anteriores procesos que ante cualquier indicio de que esté en riesgo la integridad de sus candidatos puede hacer la petición y se atenderá de inmediato.

“Con alguna sospecha de riesgo, por una amenaza, mensaje intimidatorio o situación de riesgo, la deben presentar ante el instituto para realizar diagnósticos, los estudios de riesgos o de vulnerabilidad para que se monten los dispositivos de seguridad necesarios”.

En procesos anteriores, se han visto en la necesidad de que candidatos y candidatas presenten las denuncias respectivas ante la Fiscalía e Justicia, para considerar los dispositivos de seguridad, y hasta el momento no hay queja por parte de ningún partido político, candidato o candidata en el rema de seguridad.

ANALIZA INE SEGURIDAD

En el desarrollo del proceso electoral concurrente en Tamaulipas, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), analiza las condiciones de inseguridad que se han presentado en el Estado, sin que hasta el momento hayan establecido zonas de riesgo.

Sergio Iván Ruiz Castello, presidente del órgano electoral federal en la entidad, dijo en entrevista con EXPRESO que nuestro estado no enfrenta las condiciones de rispidez social, -no necesariamente delincuenciales como Michoacán y Chiapas, en donde la autoridad electoral sabe que hay áreas en las que definitivamente no podrán instalar casillas electorales.

Consideró que en Tamaulipas, pese a los hechos de inseguridad que se han venido presentando, estos son intermitentes y no han provocado en ninguna elección anterior riesgos para el desarrollo de las elecciones.

Destacó que el INE, está por iniciar diverso trabajo en campo, como la revisión de domicilios para la instalación de casillas, por lo que esperan tener mayor participación en la mesa de construcción de la paz estatal, para conocer el mapeo de Seguridad Pública.

Sobre posibles riesgos dijo, “no podemos anticiparnos las condiciones de inseguridad son cambiantes, en Tamaulipas se presentan, luego en otro lado, por eso estamos tomando las precauciones normales”.

Incluso el INE, no cuenta con seguridad de la autoridad estatal o federal en sus instalaciones, tiene seguridad privada para el control de ingreso de personas a las oficinas del instituto.

“Cuando se coloca seguridad o vigilancia por parte del Estado, ya sea del ejército o la Guardia Nacional es cuando llegan las boletas y materiales electorales a las bodegas de los consejos distritales, llegan custodiadas y se mantiene la custodia”.

Dijo que hasta este martes, el INE ha podido trabajar sin ningún problema en la organización de la elección, en los procesos que le ha tocado encabezar, en la de 2022 solo tuvieron el incidente del robo de tres urnas electorales, mientras que en 2023 un trabajador del instituto en Matamoros, fue ‘levantado’ y después liberado.

En relación a peticiones de seguridad por parte de candidatas o candidatos a cargos de elección federal, dijo que podrán solicitar el apoyo a través de la JLE, misma que envía la solicitud a las oficinas centrales, en donde se analiza la solicitud y se determina si es necesario poner la protección al o la solicitante.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón