“Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín”: AMLO sobre documento firmado por el PRI y el PAN

MÉXICO.- “Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego: cuando se reparte mal el botín, hay motín”, dijo esta mañana el Presidente sobre el documento firmado por PRI y PAN en Coahuila que fue dado a conocer por el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, para acusar a Alejandro Moreno Cárdenas de traición. Andrés Manuel López Obrador dijo que se transparenta que, para ellos, las instituciones son simplemente trofeos para repartir. Más tarde, el panista reviró: “En toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos”.

“Firmaron un acuerdo pero lo fantástico, o surrealista, o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN. Se lo tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda; la gente es muy buena, noble; no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina.

Marko Cortés Mendoza desnudó hace dos días, en su reclamo por posiciones en Coahuila, cómo negoció con el Revolucionario Institucional y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos. Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y Alito, como se conoce al dirigente del PRI.

Este jueves a mediodía, Cortés ahondó en su respuesta a López Obrador: “Señor Presidente, el único mafioso aquí es usted. La política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos, en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. A diferencia de usted, que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en Acción Nacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento”.

Además, acusó al Gobierno de López Obrador de hacer “acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado” y supuestamente ocultar casos de corrupción como los de Segalmex.

En el papel, mostrado esta mañana por AMLO, se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registro Civil y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

El Presidente dijo hoy que “tampoco es nuevo”, recordando que en la Presidencia de Felipe Calderón también hubo un acuerdo con el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para, a cambio del aumento del IVA en el paquete fiscal, el PAN no fuera en alianza con el PRD a la gubernatura del Edomex.

“Pero esto es reciente”, subrayó López Obrador. “Se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Que el Gobernador que llegó no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista uno firmado”, agregó.

El mandatario mexicano calificó de “servicio histórico a la democracia” la publicación del documento, del cual detalló el acuerdo al que llegó el PRIAN con respecto a las elecciones: en 2023 las gubernaturas del Edomex y Coahuila las definiría el PRI y en 2024 la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia las definiría el PAN.

“Esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. Claro, la señora [Beatriz] Paredes participó aquí, pero ya de antemano no iba a ser”, dijo el Presidente sobre el proceso interno para elegir a Xóchitl Gálvez como la única precandidata del Frente Opositor. “Enrique de la Madrid participó. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN”, completó.

Pero Cortés respondió más tarde que el Frente Opositor culminó un proceso “de cara a la Nación para corregir el rumbo y lograr un cambio positivo para México, encabezados por Xóchitl Gálvez, una mujer que por más que la quieran difamar, no tiene cola que le pisen”.

