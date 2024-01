Este es el estado de salud de la influencer Paola Suárez tras recibir una brutal golpiza

MÉXICO.- Durante las últimas horas el nombre Paola Suárez ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer que se encuentra hospitalizada en la ciudad de León debido a que recibió una brutal golpiza de parte de su prometido, José de Jesús Castro, por lo que cientos de seguidores de la integrante de “Las Perdidas” se han mostrado preocupados por saber cuál es la última actualización sobre el estado de salud de la influencer.

Fue la tarde del miércoles 10 de enero cuando se dio a conocer que Paola Suárez se encontraba hospitalizada debido a que había recibido una golpiza por parte de su prometido, José de Jesús Castro, sin embargo, tuvieron que pasar varias horas para que dicha información se hiciera oficial y esto ocurrió gracias a que la propia influencer realizó una transmisión en vivo desde su perfil de YouTube donde le fue imposible hablar debido a su estado, no obstante, fue Wendy Guevara quien detalló cómo es que se encuentra su mejor amiga.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez este jueves 11 de enero?

En el video difundido por Paola Suárez se pudo ver a detalle que la influencer recibió golpes severos en el rostro, incluso, su ojo izquierdo se apreciaba completamente cerrado, además, presentaba hematomas y hasta sangre en distintas zonas, además, le resultaba casi imposible hablar a la influencer y fue Wendy Guevara quien detalló que debido a los golpes su amiga tenía el tabique desviado por lo que necesitaría una cirugía, asimismo, señaló que los especialistas esperarían a que se desinflamara el ojo para saber si hay daño en la córnea.

Cabe mencionar que, horas más tarde, Paola Suárez realizó otra publicación en la que detalló que el panorama es más oscuro de lo que parece pues señaló que los médicos le mencionaron que puede perder el ojo, además, señaló que tiene dos costillas fracturadas.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, fue el texto que escribió Paola Suárez.

Es importante mencionar que, hasta donde se sabe, Paola Suárez se encuentra internada en el Hospital General Regional de León, sin embargo, sus compañeras de “Las Perdidas” están evaluando la posibilidad de trasladarla a una clínica privada para poder brindarle una mayor comodidad, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se informe si será trasladada o no.

Prometido de Paola Suárez revela delicados detalles del caso

José de Jesús Castro, prometido de Paola Suárez, reapareció en redes sociales para dar la cara y a través de un video señaló que todo ocurrió cuando ambos estaban bajo el influjo de sustancias ilícitas, asimismo, señaló que fue la influencer quien comenzó la agresión y al defenderse fue cuando su prometida se golpeó el rostro con una lámpara, además, señaló que la amiga de Wendy Guevara se habría aventado desde lo alto de un balcón y hasta aseguró tener testigos de lo que dice pues un guardia del fraccionamiento habría presenciado este hecho, asimismo, señaló que hay grabaciones de las cámaras de seguridad que podrían comprobar lo que dice.

Asimismo, el joven señaló que interpuso una demanda contra Paola Suárez y dijo temer por su seguridad pues en las últimas horas ha recibido múltiples amenazas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO / IMÁGENES: IG: paolitasuarez28