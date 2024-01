Cuando a Olga la despertaron, ya era candidata a senadora

Debido a que por las mañanas despierta cuando todavía no sale el sol, Olga Sosa Ruiz suele irse en las noches a dormir temprano.

Anoche, alrededor de las 23 horas, cuando Olga ya dormía, la despertaron para darle a conocer la noticia que circuló a lo largo y ancho del estado: había sido elegida como candidata de la primera fórmula de Morena’ a la senaduría por Tamaulipas.

Desbordando felicidad, sumamente contenta, la secretaria del Trabajo y Previsión Social agradeció la postulación y prometió hacer su mejor esfuerzo para ganar la elección del 2 de junio.

El trabajo que se le viene será intenso. La tampiqueña, con experiencia legislativa como diputada local y federal, renunciará a su cargo en el gabinete estatal a finales de este mes.

Como aquí se apuntó en diversas ocasiones, Olga Sosa era la carta del gobernador Américo Villarreal Anaya para ser la candidata de la 4T tamaulipeca al Senado de la República.

Así sucedió finalmente: anoche, por medio de sus redes sociales, Mario Delgado anunció el resultado del segundo bloque de precandidaturas únicas a las senadurías en siete estados, entre ellos, Tamaulipas.

De esa forma, se confirmó lo que ya se había publicado en este espacio: Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal serían o, mejor dicho, son los candidatos de Morena a senadores en tierras tamaulipecas.

En una columna publicada el pasado lunes 8 de enero, EL KIOSKO informaba que ‘con el aval del gobernador, ‘JR’ será candidato a senador’.

Así fue: José Ramón Gómez Leal finalmente fue ‘el elegido’ como candidato en la segunda fórmula de Morena a la senaduría de mayoría relativa.

Con la postulación de ambos, también se cumple con un factor geopolítico electoral: Olga, oriunda de Tampico, es una candidata del sólido sur; ‘JR’, nacido en Reynosa, es un candidato de la dinámica región fronteriza.

Un dato interesante en el anuncio realizado anoche por Mario Delgado es ‘el tipo’ de candidaturas: la de Tamaulipas y Tabasco son de Morena, mientras que en los otros cinco estados (Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora y Yucatán) aparecen con las siglas ‘SHH’ de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Eso confirmaría también lo que aquí se publicó en exclusiva antes de concluir el 2023: en Tamaulipas se modificará el convenio de coalición electoral federal y, finalmente, Morena, PT y el Partido Verde irán separados a las urnas.

Como se explicó en su momento, esto no significa un rompimiento, sino todo lo contrario: la 4T tamaulipeca busca ganar las tres senadurías, sí, las dos de mayoría relativa y la de primera minoría (la que corresponde a la primera fórmula del partido o coalición que quede en segundo lugar de la contienda).

Es decir, en Tamaulipas, como en Tabasco (donde la oposición está prácticamente pulverizada), el Partido Verde postulará a sus propios candidatos a senadores, los cuales, como ya se sabe desde antes que concluyera el año pasado, serán Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz Domínguez.

Lo que la 4T tamaulipeca busca es mandar al PAN al tercer lugar de la elección de senadores, como parte del ‘Plan C’ expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las iniciativas de reformas constitucionales sean aprobadas en la Cámara Alta y darle mayor viabilidad al segundo sexenio de Morena en el poder, ya con la doctora Claudia Sheinbaum con la banda presidencial.

Por tanto, se entiende que será cuestión de días para que se anuncie la modificación del convenio de coalición electoral federal en Tamaulipas, a fin de que Morena, PT y Partido Verde vayan separados en la elección de senadores, una apuesta que algunos analistas todavía consideran arriesgada.

Lo que ya es un hecho es la postulación de la tampiqueña Olga Sosa Ruiz y del reynosense José Ramón Gómez Leal como candidatos de Morena a las senadurías por Tamaulipas, tal como ya se había pronosticado. Ese arroz ya se coció.

ANTES DE IRSE A LA CAMPAÑA, ERASMO RENDIRÁ SU ÚLTIMO INFORME DE LABORES LEGISLATIVAS

Si bien se encamina ya a la candidatura de la alcaldía de Madero con la bendición del más alto mando de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, Erasmo González Robledo continúa con su labor como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Ayer, por ejemplo, Erasmo estuvo en la Ciudad de México para afinar, en una junta que se prolongó por más de tres horas, los detalles de la primera reunión ordinaria de la Comisión que preside, la que debe reunirse una vez al mes para darle seguimiento a las iniciativas que recibe.

Además, Erasmo quiere dejar todo en orden y sin pendientes antes de que oficialmente se anuncie su postulación como candidato de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, a la presidencia municipal de Ciudad Madero.

Una vez que se formalice su candidatura, Erasmo solicitará licencia en febrero. De esa forma, su suplente, Héctor Marín Rodríguez, actual jefe de la Oficina Fiscal de la urbe petrolera, deberá asumir la diputación federal.

Antes de solicitar licencia y de irse a la campaña electoral, Erasmo González Robledo ofrecerá un último informe de labores, con el que rematará cinco años y varios meses de ejercer como diputado federal y presidente de una de las Comisiones legislativas más importantes de la Cámara de Diputados.

Por sus manos, a lo largo del sexenio de la 4T, pasó el dictamen y la aprobación de las iniciativas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) enviado y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese será un punto central del último informe de labores de Erasmo, informe que se titulará ‘Cinco Años de Transformación y Bienestar’.

¿La fecha exacta y el lugar dónde se realizará el evento? Todavía no se sabe, pero se llevará a cabo a finales de este mes de enero.

EL CABECISTA ESPINO ASCANIO… ‘¡DE QUE SE VA, SE VA!’

Mediante un retorcido amparo, el cabecista Jorge Espino Ascanio quería aferrarse a la Auditoría Superior del Estado hasta el próximo año, 2025.

No solo eso era lo que deseaba: tampoco quería reconocer la designación hecha por el Congreso del Estado de un auditor interno.

¿Por qué no quería reconocerlo? Fácil: de esa forma evitaba el proceso de entrega-recepción establecido por la ley, una reglamentación que no pretendía obedecer.

Sin embargo, la ley es la ley y un juez del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo noveno Distrito tumbó el aberrante amparo jurídico que tenía bajo el brazo Jorge Espino Ascanio, quien en realidad es un vil sirviente del exiliado exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Todos lo saben: Espino Ascanio siempre ha respondido a las instrucciones dictadas desde algún lugar de Texas.

Ahora, por orden de un juez, tendrá que entregar la oficina en tiempo y forma.

Como dijera su ‘jefe’ con residencia en McAllen… Jorge Espino, ‘de que se va, se va’…

PRD INSISTE: NO QUIERE IR EN COALICIÓN CON EL PRIAN EN LA ELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES EN TAMAULIPAS

David Valenzuela, presidente estatal del PRD, tiene plena confianza de que la próxima semana se anuncie que su partido, el sol azteca, rompe su alianza con el PRIAN en la elección de senadores y diputados federales en Tamaulipas.

Los perredistas del estado no quieren saber nada del PAN ni del PRI por la razón de que ya van separados en el proceso electoral de las 43 presidencias municipales y la renovación del Congreso del Estado.

El PRD tamaulipeco está a la espera de la respuesta del CEN, el cual analiza la posibilidad de romper la coalición federal en otras entidades, como es el caso de Colima.

Por tanto, estaremos pendientes de lo que suceda con los perredistas tamaulipecos, los cuales quedaron hartos de la soberbia del mentado ‘Cachorro’ Cantú, dirigente estatal del PAN y empleado del exiliado exgobernador Cabeza de Vaca.

En cuanto a la designación de sus candidatos a alcaldes y diputados locales, la Revolución Democrática será el último partido en definir a sus ‘gallos’. Es decir, lo hará en la tercera semana de marzo.

‘Es una puerta que se va a mantener abierta hasta el último momento’, dice abiertamente David Valenzuela, quien, por lo visto, espera postular a alguno que otro aspirante despechado de otros partidos.

POR HÉCTOR GARCÉS