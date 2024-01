Dan pena con “El Travieso”

Da pena ajena que el Partido Acción Nacional ande “flaqueando” con la designación de sus candidatos. La neta: “se la bañó” (como dicen los regios) con dar a conocer que el Jorge “El travieso “ Arce será uno de sus candidatos a la Diputación federal.

Se trata de Jorge Armando Arce Armenta, ese es su verdadero nombre, es originario de los Mochis Sinaloa y tiene 45 años. Inició su carrera a los 17 años en Tijuana Baja California en 1996, fue campeón en cinco diferentes divisiones y sumó 62 victorias, 46 por nocaut y dos empates.

Ya es un boxeador retirado desde el pasado 15 de diciembre del 2012, luego de perder por KO en el tercer asalto contra el Filipino Nonito Donaire, pelea donde se disputaba el título supergallo de la WBO. Pero regresó el 16 de noviembre de 2013 derrotando a José Carmona.

Finalmente se retiró el 4 de octubre de 2014 al perder por KO técnico.

La tarde de este jueves, El Presidente Nacional de los panuchos, Marko Cortés, subió un video a sus redes sociales, donde hizo el anuncio de la candidatura del ex boxeador.

El Travieso, andará de travieso, buscando ganar el distrito correspondiente a Hermosillo, Sonora, este cuate cree que la política es lo mismo que andar de lucha en lucha.

A este tipo de “circos y teatritos” han tenido que estar cayendo los partidos políticos al sentirse perdidos y al estar muy pobres con sus cuadros políticos para estar ganando una simple y llana Diputación cacahuatera.

Esto es un reflejo de la crisis que se vive en la política de nuestro país y donde los organismos políticos no tienen otra salida que estar volteando a ver a la televisión para ver a qué chango o muñequita de pastel invitan para poder ganar una Diputación.

Y esto también se ha visto en el PRD, con los niños verdes, con los naranja -naranja, con el Partido del Trabajo, con el tricolor y no se diga con los morenos, porque el hambre del poder, es el hambre de poder.

Pero, al paso que vamos, en las próximas elecciones vamos a terminar viendo en la boleta al Dr. Simi y al Capitán América.

¿QUÉ REGIDORA DE MADERO HACE TANDAS?

Cuentan en el radio pasillo del municipio de Madero que hay un integrante del cabildo que a lo único que va, en lugar de ponerse a trabajar, es a organizar tandas.

Y la neta, son buenas tandas, pues se entregan hasta 50 mil pesos por número, por lo que muchos de los regidores saben bien de quién se trata y de quien hablamos.

Esto no debe de pasar en ningún cuerpo edilicio, se debe de poner orden, por que sólo cobran de a gratis y por andar pateando el bote. Cada regidor preside una comisión y por lo menos, forma parte de otra, pero con la que tienen de titular es más que suficiente para poder tener en qué entretenerse.

Pero la mayoría (casi todos) de los regidores de Madero no han presentado ni una sola reforma a un reglamento en dos años de administración y los de reelección, en 5 años.

Los que llegan a una regiduría se sienten “NINIS” (ni hacen nada de nada) y cobran hasta 100 mil pesos mensuales.

ALTAMIRA SOBRESALE

A NIVEL NACIONAL

Está muy claro que en la zona sur de Tamaulipas, dos municipios destacan por sus avances y por no estar hundidos en sus rezagos, como lo es Tampico y Altamira.

La comuna porteña, hoy en día, forma parte del mapa turístico del país y de los destinos más visitados por los turistas nacionales e internacionales que disfrutan de cada uno de los atractivos que tiene este lugar.

Y la comuna Industrial es presumida, a cada rato, en la mañanera por el cabecita de algodón, y este jueves presumió la generación de gas que se está dando en esta parte de Tamaulipas.

Además AMLO, mencionó que el municipio de Altamira cada vez más se consolida como un sitio de los más importantes del país en materia de petroquímicos.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez, ha contribuido, en mucho, al progreso que ha tenido esta ciudad en los últimos años.

RECUERDE: ¡NO SE VALE CHILLAR!

POR MARIO ALBERTO PRIETO