El llamado que el gobernador Américo Villarreal Anaya hace a su equipo de trabajo, en la salutación de año nuevo –de redoblar esfuerzos y dar buenos resultados como servidores públicos, en la atención de las necesidades del conglomerado–, confirma su voluntad humanista por dignificar el ejercicio a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al mandato institucional.

Desde su llegada como jefe del Poder Ejecutivo estatal Américo les ha dicho a sus colaboradores que su alianza principal es con el pueblo; e igual que su régimen se rige por los tres principios de la cuarta transformación al no tolerar que a éste se le mienta, se le robe, ni se le traicione.

Sé, de buena fuente, que el mandatario analiza el ejercicio de todos; y, por supuesto, contempla algunos cambios en su gabinete. Unos, por índole electoral; otros al cumplirse el compromiso adquirido en campaña, como es obvio en toda transición de poder; y el resto por no atender los funcionarios adecuadamente su encomienda (durante los quince meses que han estado al frente de las carteras conferidas).

El mismo gobernador, hace un mes (diciembre de 2023) admitió que el relevo, de quizá tres secretarios, obedecería a cuestiones electorales. Pero también comentó que la estancia de otros, dependería de la calificación del pueblo; así como por su desempeño y comportamiento que son analizados puntualmente, puesto que el propósito es que todos los servidores públicos tengan mayor vocación de servicio y entrega a su función.

En febrero próximo, el doctor rendirá su segundo informe de labores –al que, por cierto, asistiría el Presidente Andrés Manuel López Obrador–, y es de suponer que para entonces su gabinete habría sido renovado. Por lo que en la palestra asomarían rostros nuevos para empujar, junto al ‘gober’, a Tamaulipas hacia un mejor futuro donde se privilegie la máxima de que el servicio público es para servir y no para servirse (de éste) como se practicó en el pasado.

De cara a los funcionarios el gobernador ha dicho que: “Tenemos prisa de todas las cosas que vemos que están al alcance y que podemos hacer y queremos dar esos resultados y pedirles que sigamos teniendo esta actitud de servicio, de trabajo, de transformación, hacia el humanismo mexicano que está centrado en el desarrollo y el bienestar social”.

Quienes mantienen ese compromiso, bien lo digirieron, pero a quienes no se sienten parte del equipo lo interpretaron como un adiós, tal vez, pues sobre aviso no hay engaño.

Todo es cuestión de elucidaciones.

Ya ve usted que en política nada es casual.

De ahí entonces, el cambio en el comportamiento de los funcionarios y sus subalternos que hoy asoma con relación a la atención ciudadana, pues es más diligente y expedita.

No obstante, de que habrá cambios en el gabinete antes de febrero, lo más seguro es que sí.



Necedad de Maki

Como incendiaria y apagafuegos, Maki Esther Ortiz Domínguez asoma allá en su terruño adoptivo, Reynosa, como toda una experta.

Ella sabe que su rival a vencer en la contienda selectiva de morena (si acaso la toman en cuenta en la encuesta selectiva de candidata senatorial) y ya en la contienda formal (si acaso la nominara el membrete verde), es la secretaria de Trabajo, Olga Patricia Sosa Ruiz.

Tal vez por ello su amiga Susana Prieto Terrazas, diputada federal por morena y abogada laboral, amague con ‘paralizar’ a las maquiladoras de la frontera para meter en un brete a la política tampiqueña.

Generándole conflictos a Olga Patricia, Maki querría descalificar a ésta políticamente, pero la secretaria del Trabajo ha respondido que conforme a la ley los empresarios maquiladores tendrán que hacer su parte.

La amenaza de parálisis en las maquiladoras tiende a extenderse a los otros municipios fronterizos que cuentan con plantas extranjeras.

Y según los panegiristas Ortiz Domínguez ella es la única persona que podría evitarlo.

O sea, de incendiaria se convertiría en apagafuegos.



‘Pepe’ Braña, ¡uf!

Ignoro quién le de tanta cuerda a José Braña Mojica, engañándolo con que es la mejor opción para la alcaldía de Victoria, cuando en la comarca nadie, fuera de su círculo familiar y uno que otro despistado le da posibilidades de presidir el ayuntamiento.

De su apetito político sé, porque cotidianamente atiborra mi correo con textos y fotografías –aunque varias veces he eliminado el enlace–, que son tan cursis que casi me hacen llorar de ‘alegría, entusiasmo y esperanza’, al mostrarse como el Mesías que redimiría la capital de Tamaulipas.

¿Acaso su alucinamiento no tiene espacio para entender, solo una vez, que Eduardo Abraham Gattás Báez le saca una delantera mayúscula? ¿Y que a los habitantes de Victoria nada nos significa?

Ni siquiera por su parentesco con López Obrador.

Así que, le pido por este medio, deje de enviarme comunicados cursis.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com