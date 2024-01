Kimberly “La más preciosa” pide no juzgar al novio de Paola Suárez

Kimberly “La más preciosa” nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, sin embargo, en esta ocasión no fue por su mediática relación sino por su postura respecto a la golpiza que recibió su amiga, Paola Suárez de parte de su prometido, por la cual, terminó hospitalizada con severas lesiones, pues resulta que la integrante de “Las Perdidas” le pidió a sus seguidores que no juzguen a ninguno de los dos argumentando que solo la pareja “sabe lo que pasó”, por lo que, como era de esperarse, la también modelo y empresaria se convirtió en blanco de críticas por no apoyar a su compañera de mil aventuras.

Estas declaraciones de Kimberly “La más preciosa” fueron vertidas durante un live que realizó en su perfil oficial de YouTube la noche del jueves 11 de enero después de haber visitado a Paola Suárez en el hospital donde se encuentra siendo atendida desde hace un par de días y para empezar señaló que su amiga ya se encuentra mejor de ánimo y hasta detalló que podría ser este viernes cuando pueda ser dada de alta, aunque aclaró que posteriormente tendrá que regresar a la clínica para ser intervenida quirúrgicamente.

Kimberly “La más preciosa” pide no juzgar a Paola Suárez ni a su prometido

Durante la referida transmisión decenas de fans de Kimberly “La más preciosa” le preguntaron de lo que sabía acerca de Jesús Castro Gómez, el prometido y agresor de Paola Suárez, sin embargo, la influencer señaló que no ofrecería información al respecto, pues lo único que le interesa por ahora es que su amiga “Patitas” se recupere completamente, no obstante, también aprovecho para pedir que se evite juzgar a la pareja argumentando que solo ellos saben qué es lo que pasó y lo que los llevó a esta desafortunada situación.

“No hay que justificar ni a uno ni a otro, solamente ellos saben lo que pasaron y nadie es bueno para señalar. Creo que ya todo el tema es de ella, pero ahorita no juzguen a Paola, no juzguen al chico, porque ahorita no sabemos el tema. Cada quién va a dar su testimonio, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz”, fue el comentario de Kimberly “La más preciosa” que generó controversia entre sus fans, quienes de inmediato se volcaron en críticas para la influencer por no apoyar a su amiga.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que Kimberly “La más preciosa” toma una postura similar pues apenas el pasado fin de semana tuvo una fuerte discusión con su esposo, Oscar Barajas, en la que tuvo que intervenir la policía para saber si estaba bien, no obstante, al siguiente día señaló que el problema se detonó por un asunto de adicciones, pero señaló que ya se habían arreglado las cosas entre ambos y que estas cosas eran de “un matrimonio normal”, por lo que dicho comentario también le valió fuertes críticas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO