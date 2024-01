Mon Marón anuncia que se registrará como candidato a la Alcaldía

TAMPICO, TAM.- El diputado local, Edmundo Marón dio a conocer que se registrará como precandidato del PAN a la alcaldía de Tampico.

En rueda de prensa, dijo que el CEN de Acción Nacional le pidió que se inscribiera como precandidato a ese cargo de elección popular.

Consideró que de esa manera se le da luz verde para contender al interior del blanquiazul.

“Personalmente quiero decir que estoy muy contento porque acabo de recibir una llamada por parte de la ciudad de México en donde me mandan la inscripción para las precandidaturas para los municipios en Tamaulipas y me piden personalmente desde el CEN nacional que me inscriba, que me vaya a ciudad Victoria a esta gran convocatoria que se va a hacer con toda la gente de Tampico”, precisó.

“Que vayamos a inscribirnos como precandidato a la alcaldía por Tampico, es algo que ha estado pidiendo la gente por mucho tiempo, es algo que ha estado pidiendo la ciudadanía, los militantes, los empresarios, el recibir esta llamada nos da luz verde oficialmente para poder ir a inscribirnos”, explicó.

Con ello, dijo, se podrá cumplir el anhelo de muchos tampiqueños de que la ciudad siga adelante.

“He platicado con mi familia, he platicado con mis amigos, con los líderes que nos han ayudado durante muchos años y sobre todo con gente que es parte de este grupo y me están impulsando a hacer lo correcto, a dar la lucha”, detalló.

POR BENIGNO SOLÍS