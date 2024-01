A 3 meses del colapso del templo, aún nada

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Desde el medio día del funesto 1 de octubre de 2023, fueron llegando uno a uno; niños; padres, padrinos e invitados a la misa de bautizo de la 01:00 de la tarde, al templo de la Santa Cruz de Ciudad Madero; lo que sucedería unas horas después, sería un desastre sin precedentes en la comunidad católica de la zona.

Tras desplomarse su techo y morir 12 personas, dejando decenas de heridos; hasta el día de hoy no hay avances sobre las investigaciones, ni peritaje final ni culpables, a más de tres meses de los hechos.

Aquel día, las tradicionales vestimentas en blanco, las velas, los álbumes y rosarios, lucían en los pequeños convidados, acompañados de sus padres y padrinos; lo que debió ser una fiesta de fe, terminó grabada en la historia negra de Ciudad Madero. Incluso aun circula un doloroso video en redes de Internet, que lo recuerda a cada momento a la población y a las familias, que exigen respuestas.

Los trágicos hechos fueron a las 14:18 horas del 1 de octubre; en un inicio se habló de al menos siete personas muertas tras el desplome del techo de la parroquia; así mismo se reportaban 7 muertos, más una decena de lesionados; cifra que como en una puja, fue en aumento. ¿A quién habría de culparse una tragedia así? La pregunta sigue sin contestarse.

Para las siguientes horas se supo que fue un total de 12 personas muertas y decenas de heridos, estos últimos que tuvieron que ser hospitalizados de un total de 60 a 80 feligreses. Noticia que viajó a todos los rincones del país, e incluso de manera internacional, por la respuesta de los mismos habitantes que se sumaron para los trabajos de rescate.

Roberto Chávez Ortega, ex Coordinador Regional de Protección Civil, en su momento comentó que dentro de la minuta que se mandó a Ciudad Victoria se dio a conocer por qué se dejó el plazo abierto, para que se concluya el análisis del laboratorio y pruebas de campo; pues las pruebas de levantamiento de la escena se habían contaminado.

Por lo que a pesar de cumplirse ya tres meses de los fatídicos hechos en la colonia Unidad Nacional, aún no se tienen resultados de los peritajes; y todo indica, caminan lentamente para conocerse las razones de por qué la construcción cedió.

“Yo soy el director o el encargado de Protección Civil, pero yo no tengo un certificado donde dictamine la losa, la estructura, aquí tiene que ser alguien que tenga conocimiento de causa, que esté certificado y que sea perito en la materia, hay que darle tiempo a la gente experta” señalaba hasta hace unos días para La Razón, Chávez Ortega, ex Coordinador Regional de Protección Civil.

Explicó que se determinó fuera la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien realizara los trabajos de peritaje, porque la Facultad de Ingeniería, tiene laboratorio y lo que se necesita para poder ahondar en estos estudios, apoyados por el Colegio de Ingenieros, en busca de una explicación de estos hechos.

Desde el pasado 4 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía general de Justicia en Tamaulipas, investiga el derrumbe del techo en la iglesia de La Santa Cruz, para financiar responsabilidades por el delito de homicidio tras la muerte de una vez personas que se encontraron al interior de la parroquia.

“La fiscalía tiene sus peritos, va a hacer su trabajo, pero van a reforzar con el dictamen que dé la UAT; como fue obra tras obra, no hubo un plano o proyecto, en el que dijeran, la construcción es de esta forma y le vamos a seguir de esta o esta otra forma ¿me explico? Se fueron haciendo las modificaciones, pero sin ningún cuidado de respetar el proyecto original”, puntualizó.

Agregó que existen múltiples versiones y, hay cosas que van pasando a un plano de la especulación, como el hecho de que se hablaba que la construcción tenía 50 años, otros que 40; que no hay plano, no hay nada; que no había castillos al momento de la edificación, son datos que los peritos habrán de determinar, con mayor exactitud.

“Es el caso de los aires acondicionados, que se decía sobre su peso, pero estos estaban en el piso; no estaban colgando, lo que se puede observar, es que estaba la estructura para poner los difusores de aire; pero los aires acondicionados estaban en el piso, no soportados en la pared”, señaló en su momento Roberto Chávez.

Hasta el momento y a tres meses de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, sigue sin concluir las investigaciones para determinar la causa del desplome y perfilar, quién pudiera ser culpable de estos tristes hechos, donde perecieron 12 personas y dejó un gran número de heridos.

Hace meses Luis Gerardo González de la Fuente Coordinador Estatal de Protección Civil, señaló, que el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, dio instrucciones para no dejar solas a las víctimas y, de hecho, aseguraba, hubo un acercamiento con las familias por parte de la Secretaría General de Gobierno. Lo mínimo es el esclarecimiento de las causas, además de la reparación del daño.

Por Jesús Guerrero

Expreso-La Razón