Están en ascuas

En la zona sur de Tamaulipas andan muy desesperados los morenos porque se den a conocer los nombres de los abanderados a las Diputaciones locales, Federales y alcaldías.

Todavía no hay nada claro, aunque algunos ya juegan sus apuestas, para poder ser los nominados y ser los que irán en la boleta. Esta es la primera elección, en lo que se refiere al actual sexenio estatal y todavía falta ver si habrá mano del cabecita de algodón, del number one, de junior y de otros personajes que mantienen su coto de poder.

En el municipio porteño todo parece indicar que Úrsula Salazar será quien se lleve la nominación y enfrente a los panuchos para buscar llegar a la presidencia municipal.

En las Diputaciones Locales hay varios aspirantes, entre ellos Vladimir Castellanos García, actual jefe de la oficina de la Educación en esta ciudad, pero también la quiere el regidor Juan Pizaña y Lucero Martínez ( o como se llame la neta nadie la conoce ) a quien ya se le prendió el foco y busca trabajar de la mano con Úrsula.

También tanto en la lista de Diputados locales aparece la joven, Sabrina Morales, y también para la Diputación Federal, misma que está buscando el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, pero no ha logrado reunir las fichas necesarias para tenerla.

En Madero está Jesús Suárez Mata para repetir a una Diputación, aunque no hizo nada, no trabajó y no regresó a las colonias, pero el señor sueña con seguir cobrando como Diputado, está Cynthia Jaime, la comunicadora de los medios de la zona sur y ex Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Altamira, está Omar Hernández Leines, actual gerente de la Comapa, y un rebaño de regidores de Altamira, que después de pasársela pateando el bote, ahora quieren llegar al Congreso de Tamaulipas.

Para la Presidencia está Erasmo González, actual Diputado Federal, Claudio De Leija, encargado de Bienestar, Carlo González quien es el tesorero del Gobierno local en turno, además de Adrián Cruz, quien anda muy amigo de Claudia Sheinbaum y también se apuntó Abel Oseguera Kernion, hermano del alcalde en turno, quien fue ya candidato por el PRD.

En Altamira, hay varios aspirantes, pero es casi un hecho que será Armando Martínez Manriquez, está mega aprobado por la raza y su trabajo realizado en tres años lo mantienen firme para la reelección.

Hay otros más que se registraron en Tampico, Madero y Altamira, pero que se desconoce sus nombres pues el partido tiene miedo de ventilar la lista, por eso sólo mencionamos algunos.

Algunos han hecho mandas, hasta de irse de rodillas, a la Basílica con tal de que se les haga el milagrito, pero lo malo es que hacen promesas y tienen una cara de Pinocho que no pueden con ella.

Las cosas se estarán definiendo en los próximos días y eso podría arrojar un divisionismo entre los pocos guindas que hay en el estado.

Los que se queden fuera de las candidaturas, seguramente se quedarán trompudos, y esos no van a trabajar ni aunque los jalen con mulas.

PEPE SCHEKAIBÁN MUESTRA SU LEALTAD Y UNIDAD

Mientras hay situaciones que se muestran inoportunas en torno al proceso electoral que se avecina, hay que reconocer que, hemos visto, que Pepe Schekaibán, está dispuesto a seguir trabajando para que Tampico siga brillando.

Ha mostrado una madurez política para que, ante todo y sobre todo, prevalezca la unidad del partido Acción Nacional, rumbo a las elecciones de este año. Y no dejará, ni un minuto, de seguir trabajando y de redoblar esfuerzos para que la alcaldía se mantenga pintada de azul, Pepe sigue trabajando, como lo ha hecho durante más de 5 años, poniendo su granito de arena para que esta ciudad sea la más importante del estado de Tamaulipas.

Él es una persona que ha logrado llegar a muchos corazones tampiqueños y que ha logrado hacer click con mucha raza, por eso está mostrando su lealtad al proyecto, que se llama Tampico, para que esta comuna se mantenga en la continuidad que se requiere y… Va a continuar en este rumbo y con esta ruta de cara a las elecciones.

Se nota que Pepe Schekaibán está dispuesto a sumar, a contribuir, a dar su apoyo y trabajar para que Tampico siga brillando, eso que quede claro y que no se tenga ninguna duda.

Pepe reconoce el liderazgo que tiene Chucho Nader y los resultados que ha logrado en esta ciudad, que hoy tiene un rostro nuevo, y seguirá caminando en el sismo sentido y en la misma ruta. Pepe quiere que Tampico siga brillando… hoy y siempre.

Recuerde: ¡No se vale chillar!