Novio de Paola Suárez confiesa que la propuesta de matrimonio fue actuada; ella le dijo que lo hiciera

Hace unos días el presunto agresor y novio de Paolita Suárez reveló que la propuesta de matrimonio que le hizo a la integrante de “Las Pérdidas” el mismo día que supuestamente la agredió, se trató de un hecho falso y que al parecer ella fue quien le dijo que hicieran el montaje con la finalidad de hacer una supuesta publicidad a su carrera.

Fue el pasado miércoles cuando la influencer Wendy Guevara informó que su amiga Paola se encontraba en el hospital después de que su novio presuntamente la había golpeado, causándole severas lesiones en el rostro, especialmente en uno de sus ojos y en el cuerpo, luego de que al parecer se percató de que le quería robar su dinero.

Propuesta de matrimonio entre Paola Suárez y su novio fue falsa

Fue durante una entrevista que dio José de Jesús Castro Gómez el mismo día de los hechos, cuando el novio de Paola reveló que la propuesta de matrimonio que le había hecho a su pareja era algo planeado y que ella había organizado para obtener una supuesta publicidad.

“Esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo. Era una broma, pues (…) era como para hacer publicidad, porque de hecho no me gusta salir en cámara”, dijo José de Jesús durante una entrevista concedida para el programa De Primera Mano.

A su vez, el novio de la influencer negó las acusaciones por parte de Paola y dijo que ella misma se golpeó con una lámpara después de que hubo un forcejeo entre ambos, lo que ocasionó que se cayera y se pegara con el aparato.

Por otro lado, agregó que él no la aventó de su casa, sino que ella misma brincó desde su balcón hacia su camioneta. Situación que le ocasionó otras lesiones. Hasta ahora la “Perdida” no ha dado declaraciones al respecto sobre la supuesta pedida de matrimonio falsa.

Paola y su novio ya levantaron sus denuncias

A su vez, durante el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante también se dio a conocer que tanto José de Jesús Castro como Paolita Suárez levantaron sus respectivas denuncias ante las autoridades para deslindar responsabilidades. Hasta el momento se encuentra una investigación en curso para determinar qué fue lo que ocurrió durante los hechos.

Serán las autoridades quienes determinen en los próximos días la situación jurídica de José de Jesús y de Paolita Suárez, quien hasta ahora ha recibido el apoyo de diversas asociaciones civiles, así como de personalidades de la industria como actores, actrices, conductores e influencers.