Deja Descapitalizados a Productores del Campo, Eliminación de Programas

La eliminación de programas y fideicomisos que apoyaban al campo, ha dejado descapitalizados a los productores de la región, precisó Manuel Guerrero Sánchez, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas.

Señaló que concluyeron con muchas complicaciones el 2023, año en el que solo pudieron sembrar un solo ciclo.

Y aunque llovió, muchos no pudieron sembrar porque no tienen capacidad económica para poder comprar tanto semilla como insumos.

“Se hizo un gran esfuerzo, se ha quedado mucha tierra sin sembrar, la gente no la está pasando bien en el campo, los campesinos, los productores, en los ejidos, en las comunidades, te manifiestan que no tienen dinero, no hay quien los escuche, no hay quien los atienda”, indicó.

“El problema está bastante fuerte con todos los programas que se quitaron, los fideicomisos que ya no están funcionando que atendían las demandas de los productores en temas de financiamiento, en temas de seguros, en temas de tecnificación de riego, en tecnificación de maquinaria, en el apoyo para los paquetes tecnológicos y te estoy hablando de los cultivos comerciales más esenciales para la alimentación de los mexicanos”, aseguró.

Dijo que no se está incentivando la producción y los programas que había para ello le daban certeza al país de que había una cantidad de granos que se iban a estar sembrando.

Benigno Solís/La Razón