Estas marcas de mayonesas y aderezos están reprobadas, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su edición de enero de la Revista del Consumidor, publicó un estudio de calidad realizado a 24 marcas (9 mayonesas normales y 6 reducidas en grasas, 9 aderezos y un aderezo de mayonesa).

En ese estudio la Profeco distingue a la mayonesa tradicional elaborada con: (yema, vinagre y aceite) mientras que la industrializada es con: (aceite vegetal, jugo de limón, yema de huevo líquida comercial a su equivalente, agua, vinagre, azúcares, sal, especias, saborizantes, aditivos alimentarios y condimentos).

👩‍🍳 La chef @alemaldonado71 nos enseña a preparar una #TecnologíaDoméstica de aderezos: 🟡Mayonesa

🟡Aderezo de frambuesa con chipotle

🟡Chimichurri leonés 😉 ¡Con ingredientes frescos y libres de conservadores! 🎥 https://t.co/Y0PeCPEjdX — Profeco (@Profeco) January 12, 2024

Y aunque la mayonesa es uno de los aderezos cotidianos en México, no todas son con la misma calidad y puede atraer diversas enferdedades en la salud.

‼Si eres de las personas que le pone mayonesa a sus comidas, este #EstudioDeCalidad es para ti. Analizamos 14 mayonesas y 10 aderezos, conoce qué consumes en estos productos. 👉@Profeco está dando seguimiento a los hallazgos. 🧐Estudio completo:https://t.co/zc1oX0C6bj pic.twitter.com/5Bbmpg0f5s — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) January 14, 2024

Para la Profeco, la mayonesa casera es la mejor opción para la salud, pero si consideras comprarla debes revisar el exceso pues podría dañar a tu cuerpo por la alta cantidad de calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas.

De acuerdo con información de la Profeco, ésto podría suceder si consumes en grandes cantidades de mayonesa industrializada de forma cotidiana:

Subir de peso: una cucharada de mayonesa contiene alrededor de 103 calorías y altos niveles de grasas saturadas, pues su principal composición es de aceite.

Dañar tus riñones: se aconseja controlar el consumo de azúcar, grasa, sodio y sal para mantener saludables estos órganos.

También puede causar: riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumento en azúcar en la sangre y riesgo de presión alta.

Las marcas reprobadas por la Profeco en la Revista del Consumidor son:

La razón de ser ‘reprobadas’ es por su etiquetado, es decir, las marcas no informaron correctamente al consumidor sobre el contenido, ingredientes y demás; o bien, usaron frases que no pudieron probar o no usaron el tamaño y tipo de letra adecuados. McCormick y Heinz tuvieron muchas incidencias de este tipo.

Best Foods Real (mayonesa, México, 473 ml): no es veraz porque incumple en contenido neto e información al consumidor, declara 473 ml de contenido neto y contiene 428 ml.

Heinz (mayonesa con limón, México, 370 gramos): incumple con información al consumidor y no prueba las frases “Especialmente elaborada con ingredientes de la más alta calidad”, “Su sabor único Heinz”; además, no pone al jugo de limón dentro de azúcares añadidos, según la norma de etiquetado.

Heinz (mayonesa, México, 170 gramos): no prueba las frases “Ingredientes de la mejor calidad” y “Su sabor casero es único”. Tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos ni cumple con el mínimo de proteína para ser una mayonesa reducida en grasa.

Heinz (mayonesa reducida en grasa, México, 390 g): no demuestra la frase “El sabor de nuestra mayonesa que conoces”, tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos, su nombre en la etiqueta no tiene el mismo tipo y tamaño de letra, ni tiene el mínimo de proteína para ser reducida en grasa.

Kraft (mayonesa reducida en grasa, tipo casero, México, 650 g): no demostró la frase “Tipo Casero” y no cumple con el mínimo de proteína para ser reducida en grasa.

Hellmann’s (aderezo con aceite de canola liviana, México, 220 g): incumple etiquetado porque el término ‘liviana’ es potencialmente engañoso y carece de sentido.

La Costeña (aderezo de mayonesa light, México, 420 g): el término ‘light’ es usado para comparar el contenido de calorías entre aderezo de mayonesa y mayonesa, pero debería compararse con un aderezo nada más.

Las marcas de mayonesas que Incumplen el etiquetado porque no tiene el mismo tipo y tamaño de letra:

McCormick (mayonesa con jugo de limones, México, 190 gramos)

Hellmann’s (aderezo light, México, 355g)

Hellmann’s (aderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón, México, 190 g): también i

Mayonesas que incumplen etiquetado por la leyenda engañosa ‘precio especial’:

McCormick Balance (aderezo con aceite de aguacate, México, 315 g)

McCormick Balance (aderezo con aceite de ajonjolí, México, 315g)

McCormick Balance (aderezo con aceite de almendras, México, 315 g)

McCormick Balance (aderezo con aceite de canola, México, 315 g)

McCormick (aderezo con jugo de limones light, México, 425 g)

Aquí las mayonesas y aderezos aprobados por Profeco:

La Costeña: mayonesa con jugo de limón, México, 190 g.

Great Value: mayonesa con jugo de limón, México, 870 g.

Maille: mayonesa fina, Francia, 320 g

Maille: mayonesa fina gourmet, Francia, 320 g

Member’s Mark: mayonesa, México, 3.35 kg

Aurrera: mayonesa con jugo de limón, México, 870 g, reducida en grasa

Hellmann’s: mayonesa reducida en grasa, clásica, México, 190 g

Kraft: mayonesa reducida en grasa, con jugo de limón, México, 650 g

Hellmann’s vegana (aderezo 100% vegetal, Polonia, 280 ml).

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR