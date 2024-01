Un muerto saldo rojo del frío en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un indigente muerto en la ciudad de Matamoros es el recuento de daños fatales en Tamaulipas a consecuencia de las bajas temperaturas que trajo la tormenta invernal registrada durante las pasadas 48 horas.

Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador estatal de Protección Civil, dijo en entrevista con EXPRESO que la víctima mortal era una persona en situación de calle de la tercera edad, la muerte ocurrió en el transcurso del martes con los primeros embates de las temperaturas congelantes.

Durante el miércoles, dijo que un total de 202 personas refugiadas en los albergues habilitados, el municipio con mayor número de personas refugiadas fue Nuevo Laredo con 43.

En segundo lugar está la ciudad de Matamoros con 39, en tercero la ciudad de Reynosa con 28 personas refugiadas, mientras que en Victoria las personas que acudieron al albergue fueron 18.

Mientras las temperaturas registradas de hasta menos 5 grados centígrados, la población no pidió auxilio o apoyo por otras condiciones de riesgo, ya que no hay registros de intoxicaciones por monóxido de carbono u otros riesgos.

Las condiciones de la temperatura tienden a mejorar durante el jueves, “pero nos ingresa el frente frío No. 28 para el viernes ya se va a estar sintiendo no es tan crudo o no tan fuerte, como estos días”.

Vendrá acompañado por lluvias ligeras a moderadas para la mayor parte del territorio estatal, con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 5 en la zona norte de la entidad.

Para la zona centro la temperatura máxima se estima en los 15 grados centígrados y mínimas de 9, en la región cañera, las máximas serán de 18 y mínimas de 11, finalmente para el sur el pronóstico es de temperaturas máximas de 19 y mínima de 15 grados.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA