Vientos congelantes amenazan cultivos en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las bajas temperaturas registradas en las últimas jornadas en las áreas recientemente sembradas podrían poner en peligro los cultivos, especialmente en la zona de San Fernando, según advierte Guadalupe Acevedo González, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Tamaulipas.

Acevedo González informó que, a pesar de un avance del 20% en la siembra del ciclo otoño-invierno 2023-2024, las heladas provenientes del frente frío 27 podrían dañar entre 15 y 20 mil hectáreas de cultivos en la región.

Destacó que este ciclo de siembra inició en diciembre del año pasado, cuando las condiciones de humedad eran propicias para la actividad agrícola.

La preocupación se centra principalmente en San Fernando, donde se estima que los vientos congelantes podrían afectar la planta en desarrollo. Además, en Abasolo, alrededor de cinco mil hectáreas sembradas a principios de enero también se encuentran en riesgo debido a los vientos helados.

Acevedo González señaló que las zonas donde la planta aún no ha germinado no corren riesgo, citando ejemplos en lugares como Valle Hermoso y Matamoros, donde, aunque se han registrado temperaturas de cero grados Celsius, las siembras están menos avanzadas y no presentan mayores riesgos.

A pesar de los desafíos climáticos, el representante de la Sader descartó la posibilidad de ampliar el período de siembra, subrayando que no hay retraso en el ciclo. El plazo de siembra se estima que concluirá en el mes de marzo.

En el caso del sorgo, Acevedo González advirtió que los vientos congelantes podrían “quemar” las hojas de la plantación, especialmente en la región de San Fernando.

La misma problemática se observa en Abasolo, donde las cinco mil hectáreas sembradas a principios de enero enfrentan amenazas, más por los vientos helados que por la disminución de la temperatura.

Por Raúl López García