Entrega Gobernador más basificaciones

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Maestros de Tamaulipas recibieron 3,125 nombramientos de basificación en un evento en el que el gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya también entregaron equipo tecnológico por más de 19 millones de pesos.

El centro de convenciones de Tampico fue la sede del evento denominado “Transformando la Educación con Equidad, Justicia Social y Laboral”.

Acompañaron al mandatario estatal el líder del SNTE, Alfonso Cepeda y autoridades federales y estatales.

Se entregaron 505 pantallas de televisión para 239 teleplanteles, 930 laptops y 3 mil 215 nombramientos de basificación y regularización.

“A través de sus conocimientos, de su preparación, de fincar valores en las nuevas generaciones, la presencia de las y los maestros trasciende y cambia el rostro de una nación en un momento dado”, afirmó el gobernador.

“Se están haciendo los cambios y resarciendo la falta de oportunidades y de equidad que habían tenido nuestro país y nuestra entidad”, agregó al destacar que algunos de los maestros que recibieron hoy su nombramiento habían esperado hasta 24 años para tener certeza laboral.

“Estamos aliviando retrasos de muchos años, de muchas decenas de años. Ahorita, los compañeros que pasaron a recoger su nombramiento, que estamos actualizando a más de 3 mil compañeros en el estado, hay algunos que llevaban esperando los 24 años, 10 años, 8 años”, añadió.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Alfonso Cepeda celebró que se entreguen equipos para prepararse ante lo que viene tanto en tecnologías como en Inteligencia Artificial.

Por su parte, la secretaria de educación federal, Leticia Ramírez Amaya destacó los apoyos que el gobierno federal ha otorgado a los integrantes del magisterio.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado en esta administración más de 950 mil maestros a los que se les ha dado justicia laboral, esto no es poco cosa, también estamos aquí para ver cuál es el papel de la educación en nuestro país y no hay forma de transformar este país si no le ponemos especial énfasis a la educación”, indicó.

En el apoyo a la infraestructura, reveló que el 75 por ciento de los edificios escolares, 134 mil en todo el país, reciben un apoyo directamente sin intermediarios para las asociaciones de padres de familia”, detalló.

“Permítanme solamente felicitarlos por el trabajo que realizan y lo voy a repetir, día a día, todas las horas, todos los días del año, ahí estamos desde temprano atendiendo a los alumnos y a las alumnas. Ese es un trabajo que se debe reconocer y que tenemos que hacer que la sociedad en su conjunto reconozca el papel del magisterio en la construcción de este país, de la patria que somos, pero, sobre todo, de la nación que estamos construyendo”, apuntó.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, reconoció que gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal hoy se pagan interinatos, el programa de lentes y el pago de marcha en beneficio de familiares del personal docente que fallece.

“Estoy para servirle señor gobernador; estoy dispuesto a trabajar. Hay gente que no quiere que nos unamos, yo sí quiero, públicamente se lo digo”, manifestó.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón