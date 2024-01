Azules al matadero

Iniciaron los registros de los precandidatos del Partido Acción Nacional a las alcaldías en Tamaulipas, algunos de los eventos se realizaron sin pena, ni gloria, pero otros se dieron con los mejores auguriios.

Por ejemplo, los abanderados de Tampico, fueron encabezados por ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, la diputada federal quien arriba con todo el apoyo del jefe político de los azules en el sur de la entidad, el alcalde porteño JESUS “CHUCHO” NADER.

Junto a ROSA se registran PEPE SHEKAIBÁN, el Director de Servicios Públicos Municipales y la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, quienes son una formula perfecta para triunfar en la elección del 24.

En Tampico los resultados son excelentes, todo de acuerdo a la propia óptica de los tampiqueños, quienes desde hace años califican a sus autoridades en los primeros lugares, su alcalde CHUCHO NADER es el mejor de Tamaulipas y se coloca siempre en el top tres del país, de acuerdo a los resultados de las propias empresas encuestadoras.

Sin embargo, ese trabajo positivo también es reconocido por la administración estatal y federaL, donde de acuerdo al vocero de Seguridad Pública, JORGE CUÉLLAR MONTOYA es Tampico la ciudad más segura de Tamaulipas y la sexta en el país de acuerdo al estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde establece que es resultado de las acciones que se realizan de manera conjunta para incrementar la seguridad y erradicar el estigma de una entidad violenta.

CUÉLLAR MONTOYA señaló que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que corresponde al cuarto trimestre de 2023 (octubre a diciembre), en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, se registró este incremento de percepción de seguridad, comparado con el trimestre anterior.

“Tampico se ubicó como la sexta ciudad más segura del país (incluye Altamira y Madero), obtuvo un incremento del 2 por ciento, Nuevo Laredo un incremento del 4 por ciento y Reynosa un incremento del 33 por ciento” señaló.

Este tipo de noticias, son las que consolidan a Tampico y a la administración panista en la cúpula nacional y como los favoritos para ganar la elección del 24 y llevarse el carro completo en la zona sur, pues también se dió el registró de CHUCHO como candidato a la diputación federal.

Sin lugar a dudas, Tampico enarbola la mejor de las esperanzas azules para ver que es un partiddo que no se desintegra compo lo hizo el PRI, tras la perdida de la gubernatura con EGIDIO TORRE CANTÚ, donde llevo al PRI hasta casi su desaparición.

El PAN se encuentra casi en la misma situación, con un ex gobernador tóxico e invasivo que pretende meterle mano a todas las candidaturas, sin importar que eso implique la derrota de candidatos en varios municipios.

Por ejemplo, en Tampico intenta meter mano en la selección de candidatos, enfrentando al grupo de CHUCHO NADER, por lo que tuvieron que tomar sus propias acciones, registrando una formula afin al alcalde jaibo.

Pero, también la metió en Reynosa, donde seleccionó a LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ GALVÁN conmo precandidato a la alcaldía de Reynosa, donde lo manda a la derrota, no hay manera de que le pueda ganar la elección en esta ciudad fronteriza. Es uno de los azules que van al matadero.

En Reynosa se presenta la primera derrota electoral, es indudable que la llamada joya de la corona, es un municipio que se encuentra destinado a la victoria electoral para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Otro de los registros que se presentaron fueron el del doctor ALEJANDRO BARRIENTOS, como aspirante a la alcaldía de Aldama y de la alcaldesa de San Fernando, MAYBELLA RAMÍREZ, quien busca su reelección.

También el diputado federal ÓSCAR ALMARAZ SMER se registró como candidato a la alcaldía de ciudad Victoria, acompañado de la diputada local, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJAS, quien va en busca de la dipútación federal, además de panistas y priístas.

Los azules van en contra del alcalde EDUARDO GATTÁS, quien es la mejor carta que tiene Morena para ser su representante para retener la presidencia municipal.

Donde habrá cambios en las formulas de ciudad Victoria, son en las listas de los candidatos a diputados locales, pero también en las formulas de regidores como sindicos, porque también empiezan los movimientos para perdurar.

La misma situación se vive en todas las alcaldías, donde los regidores sufren para colarse en los primeros lugares como resultado de los convenios entre PAN-PRI y Morena-PT y PVEM.

En algunos municipios como Nuevo Laredo, los regidores cobran más hasta que los mismos diputados locales.

Dejando, los registros azules, tenemos que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora MARÍA VILLARREAL inauguraron el Centro de Imagen Diagnóstica Providencial, evento en donde el mandatario tamaulipeco celebró el compromiso y las buenas acciones de la sociedad médica que trabaja con una perspectiva de atención humanista.

El gobernador fue acompañado del doctori JOSÉ ISABEL PERALES LÓPEZ, director general y miembro del Consejo de Providencial Victoria Hospital y ante la presencia de la comunidad médica, AMÉRICO pidió a todos los presentes seguir trabajando con confianza y entusiasmo a fin de entregar una mejor sociedad para el beneficio de las nuevas generaciones.

“Que siga dando esa imagen la sociedad médica, el grupo médico, de compromiso, con buenas acciones y con una perspectiva de una atención humanista, que es parte de la motivación de estar participando en esta gran coyuntura política que está teniendo nuestra nación de que tenemos ahora políticas públicas que buscan el humanismo y eso es estar centrando la actividad de todo nuestro quehacer en la persona, en beneficio de la sociedad y del desarrollo social”, destacó.

Este centro médico, ya que a partir de hoy se cuenta con una resonancia magnética de 1.5 teslas, un equipo de última generación que permitirá ofrecer un diagnóstico específico, útil y certero en el tratamiento de diferentes padecimientos.

En el evento también se contó con la presencia del secretario de Salud, VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO; del presidente municipal de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

