Tres por la silla, ni uno más

Cerraron, por fin, las tres precampañas. Ya podemos decir que está completo el abanico de opciones para que el voto ciudadano elija el próximo junio al sucesor de LÓPEZ OBRADOR.

Comenté el viernes pasado que se abrió un espacio denominado “intercampañas”, entre el 19 de enero y el próximo 29 de febrero, donde las actividades proselitistas estarán limitadas. Ni mítines, ni llamados abiertos a votar (https://tinyurl.com/yrmu8p9o).

Las campañas constitucionales arrancan el 1 de marzo y concluyen el 29 de mayo. El INE informó que habrá tres debates, todos en la capital del país.

Economizan ahora, pues en 2018 fueron criticados por aparatosos y caros. Entonces hubo tres sedes: Palacio de Minería de la CDMX (abril 22); Universidad de Baja California en Tijuana (mayo 20) y museo Mundo Maya en Mérida (junio 12).

Ahora pinta distinto. Los tres serán en la capital mexicana: oficinas del INE, Estudios Churubusco y Centro Cultural Tlatelolco. Todos en domingo, los días 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Con asistencia obligatoria para los candidatos.



PRIMER CIERRE, XÓCHITL

En cuanto a los remates de las precampañas, primero fue la alianza PAN-PRI-PRD “Fuerza y corazón por México” y tuvo lugar el domingo 14 de enero, en la Arena Ciudad de México, propiedad (¿le suenan los apellidos?) del magnate GUILLERMO SALINAS PLIEGO.

Lleno total en inmueble cerrado, techado, hipervigilado, abundante en pantallas y parafernalia high-tech, con capacidad de 22 mil 300 personas.

Ideócratas y opinólogos vieron bien el desempeño de XÓCHITL. Añaden que 90 días atrás, la dama empezó precampaña muy floja, errática, sin rumbo, pero al final se recuperó y encontró valores fundamentales (vida, verdad, libertad) que la catapultan de nuevo.

La mala noticia es que se abrió enseguida la etapa intercampañas, suerte de veda, ayuno parcial, que enfría de nuevo los ánimos de sus seguidores (Too late?)

Acaso el mayor logro de dicha llamarada postrera sea meter el tema de la violencia criminal en la agenda de la contienda. La nota roja hace campaña, lo comenté la semana pasada (https://tinyurl.com/ykvlefyb).



SEGUNDO, CLAUDIA

La aspirante de la coalición MORENA-PT-PVEM “Seguimos haciendo historia”, CLAUDIA SHEINBAUM, hizo lo propio en la Plaza de la República, junto al Monumento de la Revolución, el jueves 18 de enero.

Espacio abierto, explanada donde concurren ocho avenidas y ocho bocacalles, parece lógica la cifra de 150 mil almas. En términos de convocatoria, siete veces más gente que XÓCHITL.

Los críticos subrayan que SHEINBAUM observó ese estilo correcto, metódico y disciplinado que le caracteriza y la maquinaria del partido respondió con eficacia. Actos de masas como mecanismos de relojería, diseñados para hacer sentir el peso del aparato. Muy tricolores, disculpe usted.

Las redes exigen a CLAUDIA que se defina con claridad en materia de criminalidad. No asoman (aún) posturas firmes, solo donde consigna buenos resultados en la ciudad que gobernó entre 2018 y 2023. Sobre el resto del país, es muy parca.

Destacable la asistencia de las corcholatas perdedoras, desde un desvencijado (y barbón) ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, hasta el despreocupado (y feliz) RICARDO MONREAL.

También EBRARD, a quien la precandidata propinó un estrecho y largo abrazo. Algo se dijeron al oído. Sin olvidar a las fichas de relleno, VELAZCO y NOROÑA. Simuladores ambos.

¿Qué dijo SHEINBAUM?… Una larga lista de propósitos y directrices del canon obradorista, sin salirse ni un renglón ni quitar una coma.

Entre sus frases:

-“Ganamos la precampaña, la distancia entre nosotros y el segundo lugar, es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.”

-“No va a regresar el Estado Mayor Presidencial, ni el avión presidencial; viviremos en la justa medianía, no habrá pensiones, ni privilegios para los gobernantes. Se mantendrán programas sociales y aumentos al salario mínimo.”



TERCERO: FOSFO

Es el gallo emergente del sueño naranja al que sus amigos reconocen méritos, pero lo ven como un perfecto desconocido. Va sin coalición JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, nomás el MC.

Cerró en la Macroplaza de Monterrey, su Explanada Cultural, a espaldas de Palacio, el mismo jueves, hora y media después de CLAUDIA. Fue la asistencia más floja de las tres, entre 10 y 15 mil.

Las redes tupieron al MC por ubicar su agenda nacional (¡otra vez!) en Nuevo León. El precandidato llegó en auto tripulado por MARIANA RODRÍGUEZ, donde también viajaban SAMUEL GARCÍA y DONALDO COLOSIO.

No subió SAMUEL al templete. Esta vez levantaron la mano al candidato el líder nacional DANTE DELGADO, MARIANA y COLOSIO.

La narrativa de JORGE calca la de SAMUEL. Insiste en dividir el mundo entre los partidos de la “vieja política” (PAN, PRI, PRD) y la presunta opción joven que dicen ser ellos.

Inevitable, la vocación de influencer y bloguera de MARIANA, también aspirante a la alcaldía regia. No soltó su celular en todo el programa, capturando imágenes mientras sonaba de fondo una pista de heavy metal (“Thunderstruck”, AC/DC, 1990).

Su letra narra el impacto emocional causado por un metafórico trueno:

-“Sound of the drums, beating in my heart, the thunder of guns tore me apart (“El sonido de tambores latiendo en mi corazón, el trueno de las armas me desgarró.”)

Puños juveniles se alzaban rítmicamente al grito de “Thunder, thunder, thunder”, con la primera dama aporreando al micrófono, echando porras, bailando y pegando de brinquitos, sin dejar de filmar video. A eso llaman ahora nueva política.



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

