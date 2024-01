El plazo para Eugenio

El Partido Verde tiene hasta el 14 de febrero para solicitar ante el Instituto Nacional Electoral la modificación del convenio de coalición que suscribió con Morena y con el Partido del Trabajo.

Hasta este momento, más allá de las intenciones de que Eugenio Hernández encabece una candidatura de ese partido en Tamaulipas, sigue vigente el plan para que los tres aliados presenten como candidatos a Olga Sosa en la primera fórmula y a José Ramón Gómez Leal en la segunda.

La intención, como ya es de dominio público, es que el Verde presente su propia candidatura, con el ex gobernador Hernández Flores en la primera posición, y la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, en la segunda.

Lo único cierto es que a pesar de que ambos están de acuerdo con esa propuesta, aún faltan muchos hilos por atar.

El regreso al escenario electoral de Eugenio Hernández tiene connotaciones nacionales, y el traspaso de Maki al Partido Verde modifica el mapa político de Tamaulipas.

A nadie escapa lo insólito del caso: mientras la ex alcaldesa competiría por el partido del Tucán, su hijo buscará la reelección como morenista en el municipio con la lista nominal más abundante del estado.

Este escenario sigue siendo hipotético -porque no se ha iniciado el trámite ante el INE-, pero es muy probable, según fuentes cercanas a la negociación que insisten que el objetivo último de este enroque es impedir que el PAN tenga senadores tamaulipecos durante los próximos seis años.

La estrategia, desde luego, está palomeada por Claudia Sheinbaum porque el Plan C es real: además de ganar la Presidencia de la República, la 4T encuentra viable obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

En paralelo, se llevan a cabo las últimas negociaciones para definir el resto de las candidaturas para la elección federal.

En el caso de Tamaulipas, aunque se insiste en que ya están planchadas las de las ocho diputaciones federales, la incertidumbre persiste porque la dirigencia nacional ha ido posponiendo su publicación desde hace semanas.

El asunto es que para cumplir con la paridad de género y las otras medidas afirmativas para incluir a personas de la diversidad y otros grupos considerados vulnerables, se tienen que tomar en cuenta los 300 distritos.

De ahí que, hasta que no se registren las candidaturas ante el INE -el periodo es entre el 15 y el 22 de febrero- todavía nadie puede darse por amarrado.

Mónica va

Ha sido notorio que luego de bajar el perfil por algunas semanas, en los últimos días Monica Villarreal Anaya volvió a pisar el acelerador de cara a la definición de las candidaturas de Morena.

La leyenda “Mónica va” se puede leer en muchos puntos de Tampico, lo que ha alimentado la especulación de que Úrsula Salazar, la presidenta del Congreso, no está del todo firme como candidata a la alcaldía del puerto.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES